Путин сделал харакири, а Масяня показала правду о войне в Украине - известный мультик высмеял РФ

Масяня 160 эпизод "Вакидзаси" о войне в Украине - правда о военном вторжении РФ / Скриншот

Масяня - популярный мультфильм, который выходит уже более 20-ти лет. Его главная героиня, по признанию ее создателя, мультипликатора Олега Куваева, всегда была вне политики. Однако от ужаса войны, которую развернули российские оккупанты на территории Украины, вздрогнула даже пацифистка Масяня.

В новой, 160-ой серии мультсериала без прикрас показаны ужасы войны в Украине.

С 24-го февраля Масяня и Хрюндель пытаются уберечь их общего друга лохматого от новостей об ужасных событиях, которые развернулись на его исторической родине. В конце концов он все же смотрит телевизор, и видит реальные кадры разрушенных российскими оккупантами украинских городов.

Масяня тем временем направляется в бункер к Путину. Шагая по Москве, она везде натыкается на военные и пропагандистские лозунги.

В бункере Масяня спрашивает у президента РФ, зачем он начал войну в Украине. Путин отвечает: "Потому что там - нацисты".

"Так, чувак эту лапшу оставь для своих зомби. Нацист в этой ситуации только один – ты", - парирует Масяня и дарит лидеру страны-агрессора японский меч, с помощью которого тот совершает харакири.

За сутки 160-ый эпизод Масяни, посвященный правдивому рассказу о войне в Украине, посмотрели более миллиона зрителей.

Сам Куваев в подписи к мультику написал: "Смутные и мрачные времена настали. Юмор уходит в подполье. Я в курсе что в комменты набегут рашисты и я не успею их вычищать - так что вы там поосторожнее... Таково мое понимание происходящего".

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