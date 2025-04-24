YUNA-2025: полный список победителей премии

Вы узнаете:
- Кто стал триумфатором премии YUNA
- Список победителей
В Октябрськом дворце в Киеве прошла уже 14-я церемония награждения национальной музыкальной премии YUNA.
Как стало известно, триумфаторами стали группа "Океан Эльзы" и певец MONATIK, они получили по три статуэтки.
Победители премии YUNA-2025
Лучший альбом: "Океан Эльзы" – "Той день"
Лучший исполнитель: Артем Пивоваров
Лучший дуэт или коллаборация: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
Лучшая исполнительница: KOLA
Лучший видеоклип: MONATIK – "А что?"
Лучшая поп-группа: ADAM
Открытие года: Domiy
Лучшая рок-группа: "Океан Эльзы"
Лучшая песня: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria
Лучший хип-хоп хит: Parfeniuk - "Врубай"
Лучшее концертное шоу: "Океан Эльзы" – серия концертов "Той день"
Лучшая песня к фильму: MONATIK – "Старі фотографії"
Лучший менеджмент артиста: MONATIK Corporation
Награда "За вклад в музыкальную культуру Украины": "Скай"
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Отметим, как сообщал Главред, певица Наталья Могилевская показала поклонникам уютный семейный контент. Артистка поделилась, как она заботится об образовании своих приемных дочерей. Младшая дочь артистки – София – с удовольствием занимается английским.
А также после продолжительной тишины украинский известный певец Панас Буйный порадовал поклонников новостью — он начал работу над новой песней. Также Панас с юмором поделился собственным вокальным лайфхаком: записывать вокал натощак — мол, так звучание получается чище.
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Что такое премия YUNA?
Премия YUNA - украинская музыкальная премия, была учреждена 27 октября 2011 года. Соучредителями премии стали Мохаммад Захур и Павел Шилько, последний также является генеральным продюсером премии.
8 февраля 2012 года в киевском дворце "Украина" состоялась первая церемония, которая была посвящена почитанию лучших за 20 лет независимости Украины артистов.
За годы проведения количество номинаций неоднократно менялась. Только три категории остались без изменений, начиная с самой первой церемонии вручения: "Лучший альбом", "Лучшая песня" и "Лучший видеоклип".
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