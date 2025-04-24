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YUNA-2025: полный список победителей премии

Элина Чигис
24 апреля 2025, 09:49
70
Названы победители премии в разных категориях.
Премия YUNA
Премия YUNA - победители / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yunaawards/

Вы узнаете:

  • Кто стал триумфатором премии YUNA
  • Список победителей

В Октябрськом дворце в Киеве прошла уже 14-я церемония награждения национальной музыкальной премии YUNA.

Как стало известно, триумфаторами стали группа "Океан Эльзы" и певец MONATIK, они получили по три статуэтки.

видео дня

Победители премии YUNA-2025

Лучший альбом: "Океан Эльзы" – "Той день"

Лучший исполнитель: Артем Пивоваров

Артем Пивоваров
Артем Пивоваров / фото: facebook.com, Артем Пивоваров

Лучший дуэт или коллаборация: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Лучшая исполнительница: KOLA

KOLA
KOLA / фото: instagram.com, KOLA

Лучший видеоклип: MONATIK – "А что?"

Лучшая поп-группа: ADAM

Группа ADAM
Группа ADAM / фото: instagram.com, группа ADAM

Открытие года: Domiy

Domiy
Domiy / фото: instagram.com, Domiy

Лучшая рок-группа: "Океан Эльзы"

Океан Эльзы
Океан Эльзы / фото: instagram.com, Океан Эльзы

Лучшая песня: alyona alyona & Jerry Heil — Teresa & Maria

Лучший хип-хоп хит: Parfeniuk - "Врубай"

Лучшее концертное шоу: "Океан Эльзы" – серия концертов "Той день"

Лучшая песня к фильму: MONATIK – "Старі фотографії"

Лучший менеджмент артиста: MONATIK Corporation

Награда "За вклад в музыкальную культуру Украины": "Скай"

Скай
Скай / фото: instagram.com, Скай

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Отметим, как сообщал Главред, певица Наталья Могилевская показала поклонникам уютный семейный контент. Артистка поделилась, как она заботится об образовании своих приемных дочерей. Младшая дочь артистки – София – с удовольствием занимается английским.

А также после продолжительной тишины украинский известный певец Панас Буйный порадовал поклонников новостью — он начал работу над новой песней. Также Панас с юмором поделился собственным вокальным лайфхаком: записывать вокал натощак — мол, так звучание получается чище.

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Что такое премия YUNA?

Премия YUNA - украинская музыкальная премия, была учреждена 27 октября 2011 года. Соучредителями премии стали Мохаммад Захур и Павел Шилько, последний также является генеральным продюсером премии.

8 февраля 2012 года в киевском дворце "Украина" состоялась первая церемония, которая была посвящена почитанию лучших за 20 лет независимости Украины артистов.
За годы проведения количество номинаций неоднократно менялась. Только три категории остались без изменений, начиная с самой первой церемонии вручения: "Лучший альбом", "Лучшая песня" и "Лучший видеоклип".

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