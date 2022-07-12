YouTube забанил телеграмм еще одного российского пропагандиста

Тигран Кеосаян теперь остался без возможности сливать свои бредни

YouTube заблокировал канал мужа главной пропагандистки Кремля и главного редактора российского государственного медиахолдинга RT Маргариты Симоньян Тиграна Кеосаяна.

Как сообщила она на своей странице в Телеграмм, канал Кеосаяна забанили "разумеется, без объяснения причин, как у них там в "сообществе" принято".

Она также оставила ссылку на ролик мужа в Rutube, где он рассказывает, почему, по его мнению, блокировка в YouTube – это хорошо.

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Отметим, ранее Симоньян призвала власти России присоединить оккупированные районы Донбасса. Она утверждает, что жители ОРДЛО якобы стремятся жить в России.