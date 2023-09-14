"Язык - это ATACMS, умноженная на F-16": блогер распекла говорящих за границей на русском украинцев

Блогер Ярослава Гресь осудила украинцев, которые выехали за границу и продолжают общаться на русском - в первую очередь со своими детьми.

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Ярослава Гресь жестко прошлась по украинцам, которые за границей говорят по-русски / коллаж Главред, фото Instagram и ua.depositphotos.com

Ярослава Гресь, известная украинская блогерка, которая занимает пост руководителя благотворительной платформы UNITED24, в довольно жесткой форме осудила украинцев, которые выехали за границу и там общаются на русском языке – особенно со своими детьми. Свою отповедь девушка опубликовала в Instagram.

"Уважаемые украинцы во временной эмиграции, я вчера имела радость пройтись вечером по красивому варшавскому парку и была ошеломлена количеством русского языка. Каждый второй человек. Будто я гуляю где-то по Москве. Так что есть два варианта. Варшаву незаметно оккупировали россияне. Или это были украинцы с погрешностью на единичных белорусов. Склоняюсь ко второму. На правах человека, который полтора года работает с международными партнерами и привлекает в поддержку Украины всех, кого только можно, имею к вам один простой вопрос — вы долбанулись [нецензурно – Главред]? Вы не понимаете, что идет экзистенциальная война? Война за право украинцев существовать как нации, а не быть частью империи. Что язык - ATACMS, умноженная на F16? Что вывеску "Маріуполь" заменили на "Мариуполь" сразу после захвата города не просто так? Я не понимаю, что здесь нужно объяснять, правда", - гневно написала Гресь.

Она заявила, что иностранцам все труднее и труднее объяснять, в чем разница между украинцами и россиянами – если все общаются на одном языке. Она также добавила, что множество раз слышала вопрос от тех – мол, почему украинцы окончательно не перешли на государственный язык.

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"Аргумент о военных, которые говорят на русском, можете сразу припарковать в гараже. Военные защищают Украину с оружием в руках, отдают за нее свою жизнь. К военным вопросам ноль", –подытожила Гресь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одессе уже неоднократно вспыхивали языковые конфликты. Недавно разгорелся скандал в одном из местных заведений общепита – посетительницу отказались обслуживать на украинском языке. После ссоры владелец отказался обслуживать девушку и выставил ее за дверь, заявив, что кафе – его частная собственность.

Также ранее сообщалось, что киевлянке отказали в собеседовании, потому что она общается только на украинском и английском. В Киеве разгорелся языковой скандал между компанией Budhouse Group и девушкой, которая хотела устроиться на должность журналиста-редактора.

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