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Яркий образ в стиле "Світського життя": Осадчая показала редкое детское фото

Анна Подгорная
17 января 2024, 23:37
Катя Осадчая искала собственный стиль даже будучи совсем маленькой девочкой.
Катя Осадчая
Катя Осадчая в детстве - ведущая показала необычный образ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая модой интересовалась с детства и с удовольствием примеряла эпатажные образы. Правда, когда она была маленькой, их приходилось создавать самостоятельно, а не с помощью целой команды стилистов.

Так недавно в своем блоге в Instagram ведущая по просьбе подписчиков делилась самыми яркими воспоминаниями из детства. "Лето и поездки на базу отдыха в Десне, спелая шелковица с дерева, крик ласточек перед дождем, каток на озере... Могу долго перечислять", - пишет Осадчая.

Историю своего детства она изложила вместе с фото, на котором маленькая Катя позирует у новогодней елочки. Модельные задатки в девочке были видны уже тогда - по уверенной позе и очаровательной улыбке.

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Судя по цвету платьица, на утреннике ведущая была лисичкой или белочкой. Но главной деталью ее образа была прическа. Как призналась сама Осадчая, стрижка на ней собственного сочинения - незадолго до праздника девочка самостоятельно обрезала челку.

Катя Осадчая
Катя Осадчая в детстве - ведущая показала необычный образ / instagram.com/kosadcha

Ранее украинская блогерша Даша Квиткова призналась, с кем мечтает пойти на свидание. Она рассказала, что ее фаворит ее не замечает, хоть она и заигрывает с ним в социальных сетях.

Также украинская ведущая Леся Никитюк рассказала про свои пластические операции, в которых хейтеры постоянно пытаются ее уличить. Она раскрыла подробности целых трех процедур.

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