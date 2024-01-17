Яркий образ в стиле "Світського життя": Осадчая показала редкое детское фото

Украинская ведущая, модель и общественная деятельница Катя Осадчая модой интересовалась с детства и с удовольствием примеряла эпатажные образы. Правда, когда она была маленькой, их приходилось создавать самостоятельно, а не с помощью целой команды стилистов.
Так недавно в своем блоге в Instagram ведущая по просьбе подписчиков делилась самыми яркими воспоминаниями из детства. "Лето и поездки на базу отдыха в Десне, спелая шелковица с дерева, крик ласточек перед дождем, каток на озере... Могу долго перечислять", - пишет Осадчая.
Историю своего детства она изложила вместе с фото, на котором маленькая Катя позирует у новогодней елочки. Модельные задатки в девочке были видны уже тогда - по уверенной позе и очаровательной улыбке.
Судя по цвету платьица, на утреннике ведущая была лисичкой или белочкой. Но главной деталью ее образа была прическа. Как призналась сама Осадчая, стрижка на ней собственного сочинения - незадолго до праздника девочка самостоятельно обрезала челку.
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