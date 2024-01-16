Наконец-то призналась: Леся Никитюк рассказала про свои пластические операции

Популярная ведущая в подробностях призналась, как "прокачивала" себя.

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Леся Никитюк рассказала про новые перемены в себе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Украинская ведущая Леся Никитюк часто поддается нападкам критиков из-за внешности. Шоувумен часто приписывают различные пластические операции, дескать она не может так хорошо выглядеть только из-за тщательного ухода над собой.

Бьюти-секреты Леся раскрывать не торопится, а вот посмеяться над собой она всегда рада. Особенно, когда жизненные обстоятельства подбрасывают ей отличный повод.

На какое-то время Никитюк, которая очень активно ведет свой блог в Instagram, исчезла из информационного пространства. Про ведущую стали ходить слухи о том, что она якобы легла под нож хирурга.

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В сторис Леся Ивановна догадку хейтеров подтвердила, и подробно описала не одну, а целых три "пластических операции", из-за которых долго отсутствовала. "Друзья, причина моего отсутствия в Инстаграме скоро будет решена. Просто делала несколько пластических "операций"... Все, как всегда", - написала Никитюк.

Оказалось, что ведущая решила просто отдохнуть от социальных сетей, и уделить время отдыху и саморазвитию. Ее первой "операцией" стало приобретение полезной привычки - чтения книг. Вторая состояла в том, чтобы уменьшить финансовый расходы. Третьей Никитюк увеличивала свою самооценку. "Пластическая операция" №3: Повышение самооценки. Я красивая, я умная, я стройная, все в жизни складывается наилучшим образом для меня. Повторяйте мантру эту каждый день, 3 раза перед зеркалом (только про себя, а не про меня)", - рекомендует Леся Никитюк.

Леся Никитюк рассказала про новые перемены в себе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ранее украинскую певицу и музыкального продюсера Наталью Могилевскую захейтили за пиар на приемных детях. Артистка, которая скрывала материнство целых два года, категорично поставила на место обидчиков.

Также стало известно, что Алина Гросу получила серьезную травму на съемках. На площадке, где готовился новый клип певицы, с ней произошел несчастный случай.

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