Яркая Мишина обрадовала поклонников свежим фото

Актриса Ксения Мишина поделились своей красотой с подписчиками.

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Ксения Мишина показала яркий образ/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/misha.k.ua

Украинская актриса Ксения Мишина порадовала поклонников своим новым привлекательным фото.

На своей странице в Instagram, актриса поделилась ярким снимком, который привел в восторг ее подписчиков.

В частности, Мишина появилась в ярком желтом топе, который открывал накачанный пресс актрисы. На ней также была черная обтягивающая юбка. Кроме того, ее волосы были уложены в голливудскую волну, а ее макияж подошел бы для вечернего гламурного мероприятия.

видео дня

На фото - актриса Ксения Мишина в оригинальном топе:

Ее поклонники не остались в стороне и всячески расхвалили образ актрисы. Но нашлись и такие, кто осудил Мишину за ее чрезвычайно сексуальный вид.

Напомним, ранее актриса шокировала поклонников снимками из больницы - утром на своей странице в Instagram она опубликовала фото, на которых лежит на больничной койке с капельницей в руке.

Напомним, ранее актриса поделилась трогательным видео. Оказалось, что актриса не виделась с мамой почти два с половиной года и наконец-то увиделась со своей мамой, которая живет в оккупированном Крыму. Мать с дочкой встретились в Турции.

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