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"Якубовича понесло": ведущий унизил россиян на Поле чудес

25 марта 2023, 15:29
Несколько раз за последние месяцы Леонид Якубович заговорился и оскорбил россиян.
Леонид Якубович
Якубович унизил россиян на Поле чудес/ скриншот YouTube

Леонид Якубович оскандалился в эфире шоу "Поле чудес". Россияне недовольны поведением телеведущего.

Дело дошло до того, что Поле чудес могут закрыть по многочисленным жалобам, пишут росСМИ.

Несколько раз за последние месяцы он заговорился и оскорбил россиян.

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Еще в январе, женщина, прилетевшая из Камчатки, подарила телеведущему национальную шапку малахай и бусы из рыбы корюшки. Когда участница надела на шоумена украшение, Якубович отреагировал на презенты довольно грубо.

"Надо было ехать с Камчатки, чтобы сделать из меня идиота, в смысле чукчу! Я, видимо, провоняюсь Камчаткой на всю свою оставшуюся жизнь", — заявил тогда шоумен.

В Сети россияне продолжаю высказывать свое недовольство Якубовичем.

"Якубович перегибает, его несет, а участники стоят и терпят оскорбления. Противно", "Все стало фальшиво! Хватит уже писать сценарий!", "Хам и наглец, а не ведущий. Раньше он себе такого не позволял", - писали недовольные россияне.

Напомним, ранее Леонид Якубович рассказал о том, что всю еду, которую приносят ему в подарок участники Поле чудес, съедают на месте зрители в студии.

Также сообщалось, что дочь онкобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна, резко отреагировала на вопрос о своей младшей сестре, которую актриса родила несколько лет назад от российского фигуриста Петра Чернышева.

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Автор: Сергей Кущ
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