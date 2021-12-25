Ягодицы в сеточке и фото топлесс: 63-летняя Мадонна в бикини заставила поклонников ахнуть

Певица Мадонна удивила эпатажными кадрами / instagram.com/madonna/

Американская певица и актриса Мадонна опубликовала новую серию пикантных фото.

63-летняя артистка не устает эпатировать публику. На своей страничке в Instagram певица удивила очередной порцией провокационных снимков.

"2021 год почти закончился. Он был полон необычных сюрпризов. Я старалась не снимать одежду как можно чаще. Веселого Рождества", – подписала она публикацию.

На первом снимке она запечатлена в платье с пышной юбкой и шлейфом из фатина, а на остальных снимках позировала топлес, а также со спины, крупным планом демонстрируя пятую точку в сетчатых колготках.

Мадонна показала провокационные фото / instagram.com/madonna/

Мадонна показала провокационные фото / instagram.com/madonna/

Ранее 63-летняя Мадонна в развратном наряде показала фанатам соски и неприкрытую пятую точку.

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