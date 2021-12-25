Ягодицы в сеточке и фото топлесс: 63-летняя Мадонна в бикини заставила поклонников ахнуть

Певица в очередной раз доказала, что годы над ней не властны.
Американская певица и актриса Мадонна опубликовала новую серию пикантных фото.
63-летняя артистка не устает эпатировать публику. На своей страничке в Instagram певица удивила очередной порцией провокационных снимков.
"2021 год почти закончился. Он был полон необычных сюрпризов. Я старалась не снимать одежду как можно чаще. Веселого Рождества", – подписала она публикацию.
На первом снимке она запечатлена в платье с пышной юбкой и шлейфом из фатина, а на остальных снимках позировала топлес, а также со спины, крупным планом демонстрируя пятую точку в сетчатых колготках.
Ранее 63-летняя Мадонна в развратном наряде показала фанатам соски и неприкрытую пятую точку.
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Автор: Сергей Кущ