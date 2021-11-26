63-летняя Мадонна в развратном наряде показала фанатам соски и неприкрытую пятую точку

Обнаженные соски Мадонны увидели миллионы подписчиков / instagram.com/madonna

Певица Мадонна за свою сорокалетнюю карьеру успела стать для всего мира иконой. Иконой стиля, иконой музыки, иконой свободолюбия. Кажется, что 63-летняя артистка и не думает стареть. Но чем дальше, тем большее ее дерзких выходок повергает фанатов в шок. И восхищение.

К примеру, новая фотосессия певицы в образе ее альтер-эго - сексуальной и смелой Мадам Икс. Мадонна позировала в черных туфлях-лодочках, черных колготках в сетку, крошечных стрингах и кружевном бюстгальтере, на чашечках которого были вырезы, обнажающие ее соски без какой-либо цензуры.

Певица извивалась на скомканной постели в соблазнительных, призывных позах.

Со временем Instagram заблокировал провокационный пост Мадонны, ссылаясь на запрет обнаженного контента.

Артистка вновь залила фотографии, прикрыв самые интимные места смайликами. Однако политика социальной сети насчет обнаженной натуры возмутила певицу. "Меня до сих пор поражает, что мы живем в культуре, которая позволяет показывать каждый дюйм женского тела, кроме соска. Как будто это единственная часть женской анатомии, которая может быть сексуализирована. Сосок, который питает ребенка! Разве мужской сосок не может восприниматься как эротический??!! А как насчет женской попы, которая нигде и никогда не подвергается цензуре? Я благодарна за то, что мне удалось сохранить свое здравомыслие в течение четырех десятилетий цензуры…… сексизма......эйджизма и женоненавистничества", - подписала фотографии Мадонна.

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Провокационные фото Мадонны без цензуры / Коллаж - instagram.com/madonna

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Ранее 63-летняя Мадонна рассказала о "тяжелых родах".

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