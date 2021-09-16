Мадонна в фате с трудом уместила грудь в непристойное боди

Откровенный фотосет оценили пол миллиона людей/ Фото: instagram.com/madonna

Американская певица Мадонна восхитила новым горячим образом. Артистка в этом году не посетила Бал Института костюма Met Gala 2021, поэтому решила принарядиться дома.

Так, 63-летняя знаменитость устроила откровенный фотосет в черном корсете, колготках в сеточку и белой фате. "Мой собственный частный Met Gala", — написала звезда под серией снимков на своей страничке в Instagram.

Фото: instagram.com/madonna

Такой образ артистки вызвал настоящий фурор в Сети - менее чем за сутки ее пост собрал 500 тысяч лайков и сотни одобрительных комментариев.

Фото: instagram.com/madonna

Ранее певица Мадонна произвела фурор на MTV Video Music Awards 2021, когда вышла на сцену в длинном плаще, под которым оказался весьма пикантный наряд в виде черного латексного и кожаного корсета.

Также мы писали, что 24-летняя дочь певицы Мадонны Лурдес Леон привлекла к себе внимание на красной дорожке Met Gala своим провокационным видом и поведением. Девушка в очередной раз решила продемонстрировать свою любовь к бодипизитиву, показав небритые подмышки.