Я вышла замуж: Шарлиз Терон удивила заявлением

Эта неожиданная новость появилась сразу после юмористического момента во время церемонии вручения премии "Оскар".

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Шарлиз Терон с юмором восприняла ситуацию / Коллаж Главред, фото Instagram/sharlizeafrica

Популярная голливудская актриса Шарлиз Терон шокировала своих поклонников неожиданным заявлением в Instagram, заявив: "Я вышла замуж. Люблю тебя, дорогой", сопровождаемая фотографией, которая заставила подписчиков гудеть от волнения.

Как пишет Hello, эта неожиданная новость появилась сразу после юмористического момента во время церемонии вручения премии "Оскар" 2024 года, когда актриса оказалась в центре комедийной сценки с участием Гильермо Родригеса.

Во время церемонии Гильермо, известный своим живым и необычным юмором, воспользовался возможностью раздать публике текилу, заявив о своей любви к своей "прекрасной жене, Шарлиз Терон".

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Это заявление привело к игривому посту 48-летней актрисы в Instagram, где она, похоже, с юмором восприняла шутку, к большому удовольствию своих поклонников и последователей.

Одетая в элегантное серебряное шелковое платье от Christian Dior, Шарлиз была явно удивлена нежным тостом Гильермо, но присоединилась к общему веселью, наслаждаясь рюмкой текилы и разделяя беззаботный момент с окружающими. "Ух ты, — заметила она, — я не знала, что мы женаты".

@saulorivoli El tequila Don Julio se 'robo' la noche en los Premios Oscar 2024, ya que los asistentes a la fiesta más grande del cine, brindaron con este espectacular 'elixir' mexicano. Y es que en la 96a edición de los Premios de la Academia, el comediante Guillermo Rodríguez llevo consigo una botella de Don Julio con la que le 'preparo' un trago al actor Colman Domingo y repartió unas cuantas más entre los asistentes para proponer un brindis ♬ sonido original - Saulorivoli

Напомним, ранее Шарлиз Терон больше не заинтересована в трансформации своего тела для ролей в кино. 48-летняя обладательница Оскара сказала, что ее тело все еще ощущает последствия колебаний веса на протяжении многих лет, когда она меняла свою фигуру для определенных ролей на экране.

Ранее также немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум, которой вот-вот стукнет 50 лет, поделилась трогательным фото своих любимых женщин из разных поколений.

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