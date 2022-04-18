"Я видел как он по воде шел, отвечаю": Потап высмеял стоны Марченко о "мессии" Медведчуке

Потап высмеял стоны Марченко о "мессии" Медведчуке/ соцсети, СБУ

Супруга пророссийского политика Виктора Медведчука Оксана Марченко находится в России, где созвала там пресс-конференцию для российских пропагандистов.

В своей пламенной речи она рассказала о "подвигах" своего мужа на Донбассе, чем вызвала смех у украинского продюсера и певца Алексея Потапенко.

На своей страничке он метко высмеял заявления Марченко.

"Я видел Как он по воде шел! Отвечаю! Ночью! И вел раненых и пленных…вода расступилась , а там русский военный корабль "москва" … утопленники встали вокруг Него и говорят Джек Медведь веди нас на обмен…", - написал Потап.

instagram.com/realpotap/

Напомним, задержанный Службой безопасности Украины нардеп от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук согласился на обмен и выезд в страну-агрессора.

Напомним, ранее жена нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука известная ведущая Оксана Марченко записала обращения к политикам в связи с задержанием ее мужа. В обращении к Владимиру Зеленскому она потребовала освобождения Медведчука.

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