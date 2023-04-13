"Я у нее первый мужчина": Остапчук публично показал новую жену и шокировал признанием

По словам ведущего, знакомство с новой возлюбленной было связано с благотворительным туром.

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Остапчук / Instagram

38-летний украинский ведущий Владимир Остапчук впервые за долгое время показал свою новую жену.

13 апреля он разместил в Instagram Stories селфи, на котором запечатлен во время поцелуя в лифте со своей новой возлюбленной, 22-летней украинской журналисткой Катериной Полтавской.

Ранее пара не публиковала совместных фото. Снимок ведущий разместил в день премьеры своего нового YouTube-шоу.

видео дня

В своем новом шоу Остапчук признался, что познакомился со своей новой избранницей в сети Instagram.

По словам ведущего, знакомство было связано с благотворительным туром.

Остапчук с новой женой / vova_ostapchuk/Instagram

"Я в отношениях с девушкой, которая на 16 лет моложе меня, – отметил Остапчук. – У нее с моей дочерью разница меньше, чем у нас с ней. А у меня с ее мамой меньше разница, чем у меня с ней. Она не парится, что у нас разница 16 лет. А я первые месяц-полтора парился. Я боялся, а потом понял, что она в 22 [года] – умный, зрелый человек. И намного умнее, чем большинство женщин, которых я знал в жизни".

По словам Остапчука, его избранница до знакомства с ним не была в отношениях с другими мужчинами.

"Я где-то на вторую неделю отношений узнал, что я у нее первый мужчина буду. Она это сказала после того, когда призналась: "Я, кстати. целовалась с тобой первым", – рассказал ведущий.

Как ранее писал Главред, бывшая жена Владимира Остапчука рассказала о расставании с шоуменом.

В октябре 2022 года сообщество было шокировано новостями о разводе звездной пары, но ни она, ни ее бывший муж не дали комментариев по этому поводу. В интервью ЖВЛ Кристина призналась, что изменения в жизни дались ей непросто.

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