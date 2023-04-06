УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Всем бывшим желаю классной жизни, он не исключение": Кристина Остапчук прокомментировала развод

6 апреля 2023, 13:14
Эксклюзивно в ЖВЛ бывшая жена Владимира Остапчука рассказала о расставании с шоуменом.
Кристина Остапчук в ЖВЛ
Кристина Горняк в ЖВЛ впервые прокомментировала развод с Владимиром Остапчуком / Пресс-служба

С понедельника по пятницу в 11:00 на телеканале 1+1 Украина телезрители могут увидеть новый сезон программы о жизни знаменитостей ЖВЛ, которая погружает зрителей в откровенные истории и рассказывает новости об известных людях. В новых сюжетах покажут героев нашего времени - юмористов, актеров, певцов, спортсменов, волонтеров, бизнесменов, политиков и других интересных гостей.

Сегодня телезрители увидели интервью бывшей жены телеведущего Владимира Остапчука Кристины Остапчук. В октябре 2022 года сообщество было шокировано новостями о разводе звездной пары, но ни она, ни ее бывший муж не дали комментариев по этому поводу. В интервью ЖВЛ Кристина призналась, что изменения в жизни дались ей непросто. Чтобы как можно больше отвлекаться после развода, женщина решила жить на две страны. Маршрут Киев-Вена она знает наизусть, и именно эта дорога и новые места помогли залечить раны на сердце.

Женщина рассказала, каких принципов придерживается после развода и кого считает виновным.

видео дня

"Отношения - это работа двух, это взаимодействие двух, поэтому иногда нам кажется, что мы виноваты или кто-то виноват, а я считаю, что всегда виноваты двое. Лучше иногда расстаться с парой, если вы разрушаете друг друга, чем бояться, что они скажут. Я бы хотела, чтобы в любом случае девушки выбирали себя и продолжали жить, а не считали, что их жизнь имеет ценность только в загсе, когда они поженились", - говорит экс-жена Остапчука Кристина.

Кристина говорит, что каждый день у нее спрашивают, радуется ли она новым отношениям своего экс-мужа Владимира Остапчука.

"Каждый день в инстаграме меня спрашивали, рады ли вы за…Я всем своим бывшим желаю реально классной жизни. Как говорится "не поминайте лихом", будьте счастливы. Поэтому он не исключение", - говорит Кристина.

Бизнесвумен говорит, что несмотря на все жизненные сложности она не разочаровалась в любви, но пока строить отношения не планирует.

"Бабочки в животе есть. У меня есть один ухажер, но мне кажется, что он какой-то маньяк. Звонит, пишет: "Поедем, купим тебе все". Я говорю: не купишь, ты мне не нравишься, извини, будем друзьями. Сейчас я не готова к отношениям, не хочу. Но я вообще очень легко влюбляюсь. И мечтаю отгулять еще одну свадьбу. Я очень хочу встретить настоящую любовь, чтобы у нас был дом залитый солнцем, много гостей, смех детей и несколько собак", - говорит женщина.

К тому же, Кристина рассказала, что примером настоящей любви для нее стала история ее мамы, которая после развода с отцом второй раз вышла замуж и счастлива в браке уже более 20 лет.

"Мама после развода с отцом построила порядок общения: каждые выходные с пятницы по понедельник я была у папы, остальные дни жила дома. Поэтому у меня не было какого-то такого ощущения, что у меня нет полноценной семьи. Когда мне исполнилось 14 лет, мамочка второй раз вышла замуж за мужчину, с которым уже более 20 лет живет душа в душу. У меня мама - красавица, за ней после развода очередь стояла. И это тоже мне, кстати, дало некую уверенность, что женщина, которая эмоционально спокойна и ухаживает за собой, никогда не будет иметь проблем с вниманием мужчин", - говорит Остапчук.

В 17 лет Кристина решила, что нужно жить здесь и сейчас, ведь однажды она попала в жуткое ДТП, которое могло навсегда оставить ее прикованной к постели.

"Мы ехали и попали под фуру, срезало крышу машины, мы перевернулись. Мне поставили диагноз - перелом 9-10 отдела позвоночника и положили на доску. Где-то полтора месяца, наверное, я лежала. И это было очень ужасное время, потому что я каждый день считала дни, когда мне можно будет встать. С тех пор я решила жить здесь и сейчас", - говорит Остапчук.

Смотрите ЖВЛ с понедельника по пятницу в 11:00 на телеканале 1+1 Украина.

шоу-бизнес новости шоу бизнеса Владимир Остапчук
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:20

"Олигархи Путина – даже не держатели общака": журналист оценил влияние окружения диктатора

13:14

"Всем бывшим желаю классной жизни, он не исключение": Кристина Остапчук прокомментировала разводВидео

12:56

"Его разорвут": Путин не отдаст власть, пока способен функционировать - журналистВидео

12:44

"Топаловы жестко бьют": Тодоренко хочет сбежать из России, но боится свекраВидео

12:21

Планы Китая по Тайваню: в ФБР заявили, что Пекин вынес урок из войны в УкраинеВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

12:12

Бритни Спирс взбудоражила фанатов, сплясав со вспотевшей грудью в тесном платьеВидео

12:07

Журналист объяснил, почему пропагандисты РФ на самом деле заговорили о поражении в войнеВидео

12:06

Мир наизнанку - Колумбия: в новом выпуске покажут гонки на тарантасах и закулисье корриды

12:04

Суровый "эпилятор" Нева и не только: как женщины в СССР избавлялись от растительности на теле

Реклама
11:58

Favbet Foundation передал спецподразделению ВСУ внедорожник Nissan

11:50

У Лорак спросили, за сколько она готова продать своего бойфренда, которого она любит, как и родину

11:43

Прости, прощай: топ-5 знаков зодиака, которые уходят от возлюбленных навсегда

11:35

"Дни дон-дона сочтены": астролог Влад Росс предсказал Кадырову скорую смертьВидео

11:15

Гороскоп на завтра 6 апреля 2023: Водолею – прощание с прошлым, Тельцу - успехВидео

11:13

Жилье за миллионы долларов и элитные авто: журналисты рассказали, сколько "намолил" Павел из УПЦ МПВидео

11:08

У Путина из-за провалов на Донбассе уволили топ-генерала войск РФ – разведка БританииВидео

11:05

Гороскоп Таро на май 2023: Овнам - отпуск, Тельцам - конкуренция, Близнецам - расходыВидео

11:00

"Рамзанка все решил": журналист объяснил, зачем Кадыров "заказал" ТатарскогоВидео

10:40

Тайные знаки внимания мужчин: признаки, что вы ему очень нравитесь

10:13

Путин должен умереть, чтобы в России сменилась власть - журналистВидео

Реклама
10:07

Состояние тяжелое: у Сильвио Берлускони диагностировали рак кровиВидео

10:00

Гороскоп на сегодня 6 апреля 2023: Рыбам – неизвестность, Близнецам - восторгВидео

09:59

Без вреда для здоровья: какая максимальная суточная доза сахара для человека

09:58

Пентагон заключил контракт на $27,1 млн на изготовление танков Abrams для ВСУ

09:50

Путин "подвинул" границы НАТО к РФ: Резников высмеял диктатора из-за Финляндии в АльянсеВидео

09:27

Какие знаки зодиака обладают даром предвидения: топ-5 самых мощных интуитов

09:23

"На Москву полетят 200-300 дронов": астролог назвал дату, когда Украина начнет побеждать в войнеВидео

09:05

В ЕС не могут выбрать производителей снарядов для ВСУ - PoliticoВидео

09:02

"Самая мудрая позиция": Собчак рассказала, почему молчит ЛеонтьевВидео

09:00

Украине придется ждать исчезновения Путина, распада и войны в России пока не будет – ГанницкийЭксклюзив

08:56

Мощная "бавовна" в Мелитополе: взрывы прогремели на военной базе оккупантов

08:18

Украина готовит 40 тысяч бойцов штурмовой бригады для контрнаступления - Reuters

08:09

Российские войска добровольно выведут из Украины: Жданов озвучил единственное условие

07:43

Старые крышки от консервации - сокровище: как их используют повторно

07:28

"Опасность рядом": Шойгу и Герасимов могут договориться с ЦРУ о ликвидации Путина - ГудковВидео

07:27

Украина будет готова вести переговоры по Крыму: у Зеленского назвали условиеВидео

06:51

Китай открестился от "безграничной дружбы" с РФ - аналитики ISW

06:30

Для повторения сталинского террора всё готовомнение

05:00

Разъярённая российская актриса прямо на сцене плюнула в лицо партнеру по спектаклю

04:10

Смирнов рассказал, зачем верующие УПЦ МП блокируют входы в Киево-Печерскую лавруВидео

Реклама
03:25

Полотенца будут как новые даже без машинки: японский метод стирки

03:20

Сложно поверить, но он покорил весь мир: настоящий луковый пирог с секретным ингредиентом - рецептВидео

02:42

"Она что, под кайфом?": Волочкова стала посмешищем на Красной площадиВидео

02:10

Виктория Варлей снялась топлес для обложки Playboy

01:37

Что посадить на дачном участке, чтобы комары не мешали жить

00:51

3 вещи нужно выбросить из дома в самый важный день апреля: приметы на 6 апреляВидео

00:01

Безумное везение и тотальная удача уже стучат в дверь: каким знакам зодиака ждать сюрпризов в апрелеВидео

00:00

В России отменяют концерты еще одной российской певицы, которая против войны

05 апреля, среда
23:47

Женщина выбрала для своей будущей дочери "сумасшедшее" имя: родственники возмущены

23:26

"Никто и никчемное существо": ведущий эмоционально обратился к Лорак

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Персоны
Виталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новости
Гороскоп
Гороскоп на неделюГороскоп на завтраГороскоп таро на неделю
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять