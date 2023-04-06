"Всем бывшим желаю классной жизни, он не исключение": Кристина Остапчук прокомментировала развод

Эксклюзивно в ЖВЛ бывшая жена Владимира Остапчука рассказала о расставании с шоуменом.

Кристина Горняк в ЖВЛ впервые прокомментировала развод с Владимиром Остапчуком / Пресс-служба

С понедельника по пятницу в 11:00 на телеканале 1+1 Украина телезрители могут увидеть новый сезон программы о жизни знаменитостей ЖВЛ, которая погружает зрителей в откровенные истории и рассказывает новости об известных людях. В новых сюжетах покажут героев нашего времени - юмористов, актеров, певцов, спортсменов, волонтеров, бизнесменов, политиков и других интересных гостей.

Сегодня телезрители увидели интервью бывшей жены телеведущего Владимира Остапчука Кристины Остапчук. В октябре 2022 года сообщество было шокировано новостями о разводе звездной пары, но ни она, ни ее бывший муж не дали комментариев по этому поводу. В интервью ЖВЛ Кристина призналась, что изменения в жизни дались ей непросто. Чтобы как можно больше отвлекаться после развода, женщина решила жить на две страны. Маршрут Киев-Вена она знает наизусть, и именно эта дорога и новые места помогли залечить раны на сердце.

Женщина рассказала, каких принципов придерживается после развода и кого считает виновным.

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"Отношения - это работа двух, это взаимодействие двух, поэтому иногда нам кажется, что мы виноваты или кто-то виноват, а я считаю, что всегда виноваты двое. Лучше иногда расстаться с парой, если вы разрушаете друг друга, чем бояться, что они скажут. Я бы хотела, чтобы в любом случае девушки выбирали себя и продолжали жить, а не считали, что их жизнь имеет ценность только в загсе, когда они поженились", - говорит экс-жена Остапчука Кристина.

Кристина говорит, что каждый день у нее спрашивают, радуется ли она новым отношениям своего экс-мужа Владимира Остапчука.

"Каждый день в инстаграме меня спрашивали, рады ли вы за…Я всем своим бывшим желаю реально классной жизни. Как говорится "не поминайте лихом", будьте счастливы. Поэтому он не исключение", - говорит Кристина.

Бизнесвумен говорит, что несмотря на все жизненные сложности она не разочаровалась в любви, но пока строить отношения не планирует.

"Бабочки в животе есть. У меня есть один ухажер, но мне кажется, что он какой-то маньяк. Звонит, пишет: "Поедем, купим тебе все". Я говорю: не купишь, ты мне не нравишься, извини, будем друзьями. Сейчас я не готова к отношениям, не хочу. Но я вообще очень легко влюбляюсь. И мечтаю отгулять еще одну свадьбу. Я очень хочу встретить настоящую любовь, чтобы у нас был дом залитый солнцем, много гостей, смех детей и несколько собак", - говорит женщина.

К тому же, Кристина рассказала, что примером настоящей любви для нее стала история ее мамы, которая после развода с отцом второй раз вышла замуж и счастлива в браке уже более 20 лет.

"Мама после развода с отцом построила порядок общения: каждые выходные с пятницы по понедельник я была у папы, остальные дни жила дома. Поэтому у меня не было какого-то такого ощущения, что у меня нет полноценной семьи. Когда мне исполнилось 14 лет, мамочка второй раз вышла замуж за мужчину, с которым уже более 20 лет живет душа в душу. У меня мама - красавица, за ней после развода очередь стояла. И это тоже мне, кстати, дало некую уверенность, что женщина, которая эмоционально спокойна и ухаживает за собой, никогда не будет иметь проблем с вниманием мужчин", - говорит Остапчук.

В 17 лет Кристина решила, что нужно жить здесь и сейчас, ведь однажды она попала в жуткое ДТП, которое могло навсегда оставить ее прикованной к постели.

"Мы ехали и попали под фуру, срезало крышу машины, мы перевернулись. Мне поставили диагноз - перелом 9-10 отдела позвоночника и положили на доску. Где-то полтора месяца, наверное, я лежала. И это было очень ужасное время, потому что я каждый день считала дни, когда мне можно будет встать. С тех пор я решила жить здесь и сейчас", - говорит Остапчук.

Смотрите ЖВЛ с понедельника по пятницу в 11:00 на телеканале 1+1 Украина.