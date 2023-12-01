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Я - сын Ирины Горовой: сын Потапа в своем интервью проигнорировал отца

Алена Кюпели
1 декабря 2023, 22:34
Парень рассказал, что будет делать, когда Украина победит Россию.
Сын Потапа
Сын Потапа "забыл" вспомнить про своего отца / Коллаж Главред, фото Instagram/realpotap

15-летний сын продюсеров и бизнесменов Ирины Горовой и Потапа, во время своего первого интервью, представился сыном только лишь Горовой, полностью проигнорировав своего отца Потапа.

По информации ТСН, Андрей пообщался с девушкой-студенткой первого курса факультета журналистики. Во время представления себя, тинейджер ответил, что он - сын Ирины Горовой". Об отце он в этот момент не вспомнил.

Будущий корреспондент также спросила у парня, как он собирается отмечать победу Украины в войне против России и предложила ему сделать это вместе, включая маму и папу мальчика.

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На что тот ответил, что его мама не сможет, а про отца он снова не сказал даже одного слова.

Напомним, ранее слухи про развод Потапа и Насти Каменских вспыхнули с новой силой после интервью блогера и радиоведущего Артура Адамова, который заявлял будто пара больше не живет вместе и со дня на день готовится объявить о расставании.

Ранее также скандальный блогер Беспалов, ссылаясь на свои источники, сообщил, что у Каменских уже есть новый возлюбленный. "У Насти есть симпатия к одному мужчине, но Алексей об этом не знает. Он слепо верит в то, что она говорит, потому что сейчас она в доминирующей позиции, а он - сломанная лапка, ожерелье, диадема" - отметил Беспалов.

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