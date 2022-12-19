"Я стала слышать мысли людей": Катя Лель рассказала о встрече с инопланетянами

Певица Катя Лель получила "приказ" сообщить о встрече с инопланетным разумом.

Катя Лель рассказала о встрече с инопланетянами / скриншот YouTube

Российская певица Катя Лель призналась, что встречалась с инопланетным разумом.

Она возмутилась, что ее никто не воспринимает всерьез. Многие также решили, что ее признание — способ заставить публику говорить о себе.

"Мне было очень обидно. Люди смеялись и не верили в это, называли ненормальной и так далее. Дело не в сумасшедшей. Не это было оскорбительно, а то, что они не понимали — это правда", - заявила певица.

По ее словам, ей понадобилась 30 лет, чтобы рассказать о той жуткой встрече - гости с других планет нагрянули к ней в 16.

"Я стала слышать мысли людей, я стала все знать. Я могла сказать такие события и даты… Через меня просто проходила информация, которую мне сообщали", - заявила Лель.

Ранее сообщалось, что во Франции 33-летний Энтони Лоффредо, который мечтает стать "черным инопланетянином", ампутировал себе два пальца на левой руке, чтобы превратить ее в коготь.

Также мы рассказывали, что российский пропагандист Владимир Соловьев заявил, что певец Филипп Киркоров разорвал все связи с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным.

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