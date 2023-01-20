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"Я рыдаю": Волочкова сообщила о результатах похода к врачу

20 января 2023, 13:30
Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова, которая каждый раз удивляет своих подписчиков, если не шпагатами, то пьяными танцами, пожаловалась на свою судьбу.

Балерина, оказывается, получила травму паха и теперь не сможет радовать, в первую очередь, себя своими шпагатами.

В январе 2023 года бывшая прима Большого театра уехала отдыхать на Мальдивы. Боли в области паха беспокоили ее и раньше, однако она не придавала им особого значения, пишет Рамблер.

Через какое-то время, когда боли усилились, Волочкова поняла, что потеряла свою гибкость и с трудом может передвигаться.

Обратиться к врачам танцовщица решила по возвращению в террористическую Россию. Она не уточнила диагноз, однако, по ее словам, прогноз неутешителен.

"Не думала даже о том, что результаты исследований будут столь плачевными. Я рыдаю... Но сила моей воли безгранична!" — поделилась Волочкова.

Впрочем, звезда не намерена опускать руки и решительно настроена бороться с недугом, однако судьба сольного концерта балерины теперь под угрозой.

Анастасия Волочкова
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