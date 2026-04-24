"Я пыталась уйти": Злата Огневич призналась, что хотела покончить с собой

Кратко:
- У Огневич был период, когда она утратила ощущение смысла жизни
- Внешне она старалась этого не показывать
Украинская певица Злата Огневич откровенно рассказала о сложном периоде в своей жизни, когда сталкивалась с мыслями о самоубийстве. Об этом она поделилась в интервью YouTube-проекту "Okay Eva".
По словам артистки, в тот момент она утратила ощущение смысла жизни, хотя внешне старалась этого не показывать.
"Я пыталась уйти из жизни. Наступил такой момент в жизни, когда я перестала видеть смысл в этой жизни. На вопрос близких: "Все в порядке?" я отвечала: "Да, со мной все хорошо", с натянутой улыбкой. И это ужасно", – поделилась Злата Огневич.
Певица не стала подробно раскрывать причины такого состояния или рассказывать, как именно ей удалось с ним справиться. Однако она подчеркнула важность внимательного отношения к эмоциональному состоянию окружающих.
Огневич призвала людей не игнорировать тревожные сигналы в поведении близких. Особенно когда за внешним благополучием может скрываться глубокий внутренний кризис.
"Я вас прошу, обращайте внимание на тех близких людей в вашем окружении, которые ведут себя подчеркнуто натянуто: "Ой, все хорошо, жизнь такая прекрасная". А на самом деле там все не прекрасно. И, возможно, человек находится в состоянии очень глубокой затяжной депрессии, которая ведет к таким ужасным поступкам", – сказала Злата Огневич.
О персоне: Злата Огневич
Злата Огневич – украинская певица и политик, заслуженная артистка АР Крым. Представитель Украины на 58-м песенном конкурсе "Евровидение", на котором заняла 3 место. Народный депутат Украины VIII созыва от Радикальной партии Олега Ляшко.
