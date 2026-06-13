"Для меня неприемлемо": Мартыновская сделала заявление после громкого скандала

Ольга Мартыновская снова извинилась за сказанное в интервью Маше Ефросининой.

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Ольга Мартыновская - скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартыновская, скрин из видео

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Ольга Мартыновская попала в скандал после интервью

Какое заявление она сделала

Известный кулинар и судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская попала в громкий скандал после интервью Маше Ефросининой, где рассказала о жестоком обращении с животными в детстве. В своем Instagram знаменитость снова попыталась прояснить ситуацию.

После того как Мартыновская поделилась историями о привязывании петард котам на хвост и перекидывании их через крышу, в сети разразился скандал. Судью "МастерШеф" обвинили в жестоком обращении с животными, а первые извинения не принесли желаемого эффекта. Украинцев не устроило, что знаменитость просила прощения не за сказанное, а за то, что эта история вышла в публичную плоскость. После волны общественного порицания Ольга решила снова выступить с заявлением. Она подчеркнула, что считает любое проявление жестокости к животным недопустимым.

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Ольга Мартыновская - интервью Маши Ефросининой / скрин из видео

"Я не описывала собственный поступок по отношению к животным. А очень неудачно пыталась объяснить, почему в детстве меня воспринимали как хулиганку, и смешала собственные воспоминания с глупыми детскими представлениями о том, как выглядит "сорвиголова". В результате это прозвучало как моя личная история. И ответственность за это полностью на мне. Но есть еще кое-что более важное. Несмотря на то, что говорила не о собственном детском поступке, я не осознала, как это будет звучать из уст уже взрослого и публичного человека. Я не осознала, что моя интонация, мои формулировки и сама подача могут создать впечатление, будто жестокость к животным — это что-то, о чем можно вспоминать легко, без надлежащей оценки, и нормализовать подобное. И именно это я считаю своей наибольшей ошибкой... Для меня неприемлемо любое жестокое обращение с животными. И мне жаль, что из-за моих слов и моей неосторожности возникло другое впечатление", — заявила Мартыновская.

Также судья "МастерШеф" признала свою ответственность за сказанное в интервью и подчеркнула, что понимает возмущение украинцев.

"Я не прошу забыть эту историю или отнестись к ней снисходительно. Я лишь хочу честно сказать: то, что я пыталась рассказать, и то, что в результате прозвучало, — это две разные вещи. Но ответственность за эту разницу лежит на мне", — подчеркнула кулинар.

Ольга Мартыновская извинилась / скрин из Instagram

Несмотря на повторные извинения, реакция в соцсетях осталась неоднозначной. Некоторые пользователи приняли раскаяние Мартыновской и призвали прекратить травлю, в то время как других ее слова не убедили.

"Сначала — извините, что вы это услышали. Потом — это совсем не мой опыт. Главное — вам было весело от того, что вы говорили, а именно — бросать котов и привязывать к ним петарды"

"Меня действительно пугают люди, которые в комментариях откровенно оправдывают жестокое отношение к животным"

"Адекватные, мыслящие люди все понимают, и вам не за что извиняться. Жаль, что большинство так агрессивно отреагировали на эти слова и раздули из мухи слона"

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О персоне: Ольга Мартыновская Ольга Мартыновская – украинская шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Совторник кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".

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