"Поддался влиянию Усика": Трамп пригласил боксера в Белый дом и пожалел об этом

Соцсети бурно отреагировали на встречу украинского чемпиона с американским президентом.

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Александр Усик в Белом доме / коллаж: Главред, фото: x.com, Марго Мартин, скрин из видео

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Александр Усик встретился с Дональдом Трампом

Как отреагировали соцсети

Украинский боксер Александр Усик неожиданно встретился с президентом США Дональдом Трампом. Фотографию их рукопожатия опубликовала в X специальная помощница президента США и советница по коммуникациям Марго Мартин.

На снимке видно, как Александр Усик жмет руку Трампу, в своей фирменной манере глядя собеседнику в глаза. Для встречи в Белом доме боксер выбрал образ, схожий со стилем Владимира Зеленского. Это был не классический костюм, а наряд в черном цвете с удобными кедами.

видео дня

"Президент Дональд Трамп в Овальном кабинете с чемпионом мира Александром Усиком", — написала помощница Трампа.

Александр Усик и Дональд Трамп / фото: x.com, Марго Мартин

Ранее Александр Усик открыто призывал Дональда Трампа лично посетить Украину и даже предлагал ему пожить в своем доме.

"Я советую президенту США Дональду Трампу приехать в Украину и пожить в моем доме одну неделю. Только одну неделю. Я отдам ему свой дом. Живи, пожалуйста, в Украине и наблюдай за тем, что происходит каждую ночь", — высказался боксер в интервью BBC Sport.

Фото американского президента с украинским чемпионом вызвало оживленное обсуждение в сети. Многие комментаторы отметили, что по одному снимку стало понятно, кто доминировал в разговоре. Пользователи активно начали высказываться о том, что Трампу могло быть неудобно общаться с украинским чемпионом из-за его четкой позиции по поводу войны и поддержки Украины.

Александр Усик - фото з Трампом / скрин из видео

"Трамп утратил свой запал и властность. Он поддался влиянию Усика. Усик смотрит в душу Трампа"

"Пробовал ли он свое фирменное рукопожатие с резким дерганием на Усике?"

"Надеюсь, Усик сжал руку Трампа до костей, пока говорил: "Это благодарность за уровень поддержки, который вы оказали моей родине — Украине"

"Вернул ли ему Трамп его пояс, тот самый, который президент Зеленский принес с собой в тот день, когда Трамп и Вэнс оскорбили его?"

"Усик собирается дать ему пощечину левой рукой за то, что Трамп говорит об Украине"

Александр Усик / инфографика: Главред

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Также Камалия откровенно рассказала о проблемах дочерей, которым с началом полномасштабного вторжения пришлось уехать в Лондон с отцом. Арабелла и Мирабелла очень тяжело переносили разлуку с матерью, остававшейся в Украине.

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О персоне: Александр Усик Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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