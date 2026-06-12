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В Украине нашли богатства Ани Лорак на миллионы долларов — детали

Кристина Трохимчук
12 июня 2026, 17:40
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Предательница Украины до сих пор владеет элитной недвижимостью на родине.
Ани Лорак интервью
Квартиры Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Чем владеет Ани Лорак в Украине
  • Сколько стоит квартира Ани Лорак

Несмотря на то, что певица Ани Лорак давно сделала выбор в пользу террористической РФ, ее богатства до сих пор остаются в Украине. Издание OBOZ.ua обнаружило элитную недвижимость Лорак, рыночная стоимость которой исчисляется миллионами долларов.

Как сообщается, запроданка до сих пор владеет девятью объектами недвижимости в Украине. Стало известно, что последнюю из квартир Лорак приобрела незадолго до начала полномасштабного вторжения, что полностью перечеркивает ее уверения о том, что ее "выживали" из страны.

видео дня
Чем владеет Ани Лорак в Украине сейчас
Чем владеет Ани Лорак в Украине сейчас / фото: instagram.com, Ани Лорак

Среди роскошных приобретений певицы — квартира площадью 50 квадратных метров в столичном жилом массиве Позняки, а также три квартиры в Park Avenue VIP. Одну из квартир артистка получила после развода и раздела имущества с Муратом Налчаджиоглу.

Несколько квартир Лорак поражают своими размерами. Площадь одной из них составляет 394,1 квадратного метра, что практически равно размеру баскетбольной площадки. Рыночная стоимость такой недвижимости может превышать 1 миллион 182 тысячи долларов. Есть у певицы имущество и поскромнее — квартиры площадью 209 кв. м и 127 кв. м, а также несколько гаражей.

Одна из квартир Лорак стоит больше 1 миллиона долларов
Одна из квартир Лорак стоит больше 1 миллиона долларов / фото: OBOZ.ua

Все это богатство может ждать судьба украинского имущества Таисии Повалий — за открытую поддержку вооруженной агрессии против Украины певица уже получила приговор с конфискацией имущества. Из-за созданного прецедента в публичном поле все громче звучат призывы распространить аналогичные меры и на Ани Лорак.

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Ранее Главред сообщал, что Камалия сделала откровенное признание о трудностях, с которыми столкнулись ее дочери после вынужденного переезда в Лондон в начале полномасштабного вторжения. Долгая разлука с родным Киевом превратилась для девочек в тяжелое эмоциональное испытание.

Также Ольга Мартыновская откровенно прокомментировала слухи об отношениях со своим коллегой Владимиром Ярославским. Кулинар призналась, что они испытывали взаимное влечение, но в итоге оба приняли решение остаться друзьями и не переходить черту.

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О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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