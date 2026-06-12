"Удовлетворяем друг друга": Мартыновская сделала признание про отношения

Звездной паре не хватило совсем немного, чтобы случился роман.

https://stars.glavred.info/udovletvoryaem-drug-druga-martynovskaya-sdelala-priznanie-pro-otnosheniya-10772342.html Ссылка скопирована

Ольга Мартыновская и Владимир Ярославский - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Мартыновская, Владимир Ярославский

Вы узнаете:

Ольга Мартыновская прокомментировала отношения с Владимиром Ярославским

Почему пара не поженилась

Судья "МастерШеф" Ольга Мартыновская откровенно рассказала об отношениях с коллегой Владимиром Ярославским в интервью Маше Ефросининой. Несмотря на ожидания поклонников, дружба кулинаров так и не переросла в настоящий роман.

видео дня

Мартыновская призналась, что между коллегами было влечение, но никто из них не решился переступить черту дружбы. Несмотря на это, Ольге и Владимиру комфортно вместе, и они даже шутили о заключении брака.

Судьи МастерШеф / фото: instagram.com, Владимир Ярославский

"У нас точно очень классная, крепкая дружба. Какая-то платоническая. Ярославский иногда говорит: "Женился бы на тебе". Я говорю: "Да, давай, ну же?"", — рассказала судья "МастерШеф".

Кулинар призналась, что ее привлекают мужчины совсем другого типажа. Несмотря на это, она дорожит отношениями с Ярославским, которые зависли на грани платонической любви.

Ольга Мартыновская - отношения / фото: instagram.com, Ольга Мартыновская

"Это какая-то такая тактильность. Она как будто больше, чем дружеская, но еще не та, когда возникает какое-то возбуждение. Вова говорит: "Так классно с тобой, так классно с тобой". Я говорю: "А знаешь, почему нам так классно? Потому что ничего друг от друга не нужно". Вот мы удовлетворяем друг друга лаской, заботой, прикосновениями, теплом, но нет претенциозности, кто кого там должен любить и что кому давать", — заявила Мартыновская.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что вспыхнул громкий скандал вокруг интервью Ольги Мартыновской — судьи популярного кулинарного шоу "МастерШеф". Огромную волну возмущения и хейта в сети вызвало откровенное признание ресторатора в жестоком обращении с животными.

Также Иво Бобул отреагировал на бурные обсуждения своего радикального похудения, которые вспыхнули в сети после публикации его новых фотографий. Музыкант поделился своим отношением к разговорам о его внешности в сети.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ольга Мартыновская Ольга Мартыновская – украинская шеф-повар, ресторатор, телеведущая. Победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф", а с 2020 года его судья. Основательница курса Первой украинской кулинарной академии и соучредительница первого украинского кулинарного приложения Culinara. Совторник кулинарных книг "100 рецептов на каждый день" и "Большая кондитерская книга", автор "Большой кулинарной книги" и "Пасхального стола с Олей Мартыновской".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред