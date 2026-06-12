"Заспиртовался": Иво Бобул впервые высказался о потере веса

Артиста возмутило обсуждение его внешности.

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Иво Бобул похудел / коллаж: Главред, скрин из видео; facebook.com, Иво Бобул

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Как сейчас выглядит Иво Бобул

Почему певец сильно похудел

Известный украинский певец Иво Бобул отреагировал на слухи о своем радикальном похудении, которые распространились в сети после свежих снимков артиста. В комментарии ЖВЛ исполнитель высказался по поводу обсуждения своей внешности.

72-летнему Бобулу не понравилось обсуждение его внешнего вида, которое разгорелось в сети. Певец считает, что люди слишком увлеклись сплетнями, в то время как он абсолютно спокойно относится к своим возрастным изменениям.

видео дня

Как выглядит Иво Бобул сейчас / фото: instagram.com, bukovyna_hotel

"Я всегда говорю: вовремя заспиртовался. Так Бог дал. Опубликовал фото, где в Черновцах остановился в отеле, где есть мой именной номер. И все сказали, что так похудел. Но столько там грязи. Люди, вы с ума сошли или живете на другой планете? Люди стареют, и вы тоже будете такими. Пройди мимо, если не понравилось", — высказался артист.

Также исполнитель отказался комментировать свое резкое похудение. Он отметил, что для него самое главное — уважение поклонников и интерес к его творчеству.

Иво Бобул - новости / скрин из видео

"Не скажу ни слова о похудении. Людям не нужно знать то, что им не нужно знать. Надо слушать песни – и все. Пусть любят таким, какой я есть. Любить не нужно, только уважать", — подытожил Иво Бобул.

Иво Бобул / инфографика: Главред

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О персоне: Иво Бобул Иво (Иван) Бобул - украинский певец (баритон), композитор, педагог, Народный артист Украины. Известен также работой в дуэте с Лилией Сандулесу. Самые известные хиты: "Зоряна ніч", "Якщо любиш, кохай", "Я побачив гори", "Мій край", "Берег любові", "А липи цвітуть".

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