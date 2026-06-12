"Ничего святого и человеческого": известная певица разнесла Тараса Цимбалюка

Певица СолоХа сотрудничала с актером в рамках спектакля "Наші Кайдаші".

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СолоХа высказалась про Тараса Цимбалюка / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете:

СолоХа высказалась о Тарасе Цимбалюке

Почему они прекратили общаться

Известная украинская певица СолоХа откровенно высказалась об отношениях с актером Тарасом Цимбалюком. В интервью РБК-Украина LIFE она заявила, что личность знаменитости значительно отличается от его медийного образа.

СолоХа намекнула, что между звездами произошли неприятные события, которые заставили ее пересмотреть свое отношение к актеру. Певица подчеркнула, что реальная личность Цимбалюка имеет мало общего с тем, как он себя преподносит.

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СолоХа и Тарас Цимбалюк - Наші Кайдаші / фото: instagram.com, СолоХа

"Были одни обстоятельства, не очень хорошие. Скажу одно: тот образ, который человек пытается представить как актер, и его реальные человеческие качества - там этого нет. Там нет ничего святого и человеческого. Все, больше о нем ничего не хочу говорить", — высказалась артистка.

Также исполнительница упомянула людей из шоу-бизнеса, с которыми поддерживает теплые отношения. Среди таких артистов СолоХа назвала Ирину Билык и Тоню Матвиенко.

СолоХа - интервью / скрин из видео

"Нет времени на общество. Но очень теплые моменты я сейчас вспоминаю с Тоней Матвиенко. Когда мы видимся в гримерке, всегда интересуемся, как дела, как дети. И она такая добрая, искренняя. Я маму ее помню, Ниночку, Царство Небесное. Она всегда была таким добрым человеком, Тереза меня называла. Есть хорошие люди", — поделилась СолоХа.

Тарас Цимбалюк инфографика / Главред

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О персоне: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

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