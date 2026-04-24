Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Ты мне должна": Ани Лорак публично пожаловалась на обнаглевшую дочь

Кристина Трохимчук
24 апреля 2026, 13:15
Предательница Украины возмутилась требованиями дочери.
Ани Лорак - дочь София
Ани Лорак - дочь София / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ани Лорак

Вы узнаете:

  • Ани Лорак рассказала про отношения с дочерью
  • Что возмутило певицу

Певица Ани Лорак, которая предала Украину и стала гражданкой страны-агрессора, начала публично жаловаться на дочь. Как артистка рассказала росСМИ, София Налчаджиоглу не стесняется предъявлять родительнице свои требования.

По словам Лорак, дочь серьезно испытывает ее на прочность и не боится требовать от мамы дорогие подарки. Более того, она считает, что звездная мать обязана выполнять все ее желания.

видео дня
Ани Лорак с дочерью Софией
Ани Лорак разозлилась на дочь Софию / фото: instagram.com, Ани Лорак

"Я со своей дочкой постоянно из зоны комфорта выхожу. Подростки лет 14-15 тебя вытаскивают туда — вот ты пришел, а тебе уже сразу: "Ты мне должна компьютер игровой купить", "Мама, мне это надо, это, это и это". Я не понимаю зумеров", — пожаловалась запроданка.

Проблемы, с которыми столкнулась Лорак, во многом схожи с жалобами Филиппа Киркорова. Покровитель предательницы Украины не раз жаловался на собственных детей — его дочь Анна-Мария требует от отца брендовые вещи, в то время как сын Мартин стал зависим от компьютерных игр.

Ани Лорак с мужем и дочерью
Ани Лорак с мужем и дочерью / фото: instagram.com, Ани Лорак

Ранее стало известно, что именно Филипп Киркоров готов взять шефство над Софией, если она решит покорять российский шоу-бизнес. Путинист, который является крестным отцом дочери Лорак, сразу заверил запроданку в своей поддержке.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что ведущая и фитнес-тренер Марина Боржемская спровоцировала слухи о помолвке, появившись на интервью с кольцом на безымянном пальце. Знаменитость подтвердила, что украшение является подарком от её мужчины, и намекнула на серьезный этап в их отношениях.

Также Слава Соломка рассказал о диагнозе, с которым живет уже 10 лет. Поводом для визита к врачу стал внезапный приступ судорог, который не на шутку напугал звезду. Специалисты диагностировали у телеведущего опухоль в головном мозге.

О персоне: Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
14:10Украина
13:53Экономика
13:09Синоптик
Популярное

Ещё
Последние новости

14:14

14:10

14:07

14:06

14:02

13:53

13:47

13:15

13:09

13:05

12:35

12:17

12:04

12:02

12:00

11:53

11:52

11:34

11:26

11:20

11:05

10:54

10:32

10:08

09:54

09:28

09:21

08:38

08:24

08:10

07:55

06:45

05:33

05:09

04:10

04:00

03:30

03:00

02:15

01:05

00:10

23 апреля, четверг
23:55

23:34

23:17

22:41

22:36

22:35

22:32

21:52

21:51

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости Ровно
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять