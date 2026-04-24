"Случился приступ": у известного ведущего обнаружили опухоль мозга

Слава Соломка рассказал о своем диагнозе.

Слава Соломка - диагноз

У Славы Соломки обнаружили новообразование в мозге

Известный украинский ведущий Слава Соломка откровенно рассказал о своем диагнозе. В интервью Славе Демину знаменитость сообщил, что уже 10 лет живет с новообразованием в мозге.

По словам Соломки, причиной обращения к врачам стал неожиданный приступ судорог, который его серьезно обеспокоил. Когда специалисты провели обследование, они обнаружили в мозге звезды опухоль.

Вячеслав Соломка - новообразование в мозге

"Я за этим просто слежу, вот и все. МРТ сделали, мне нужно было пройти обследование. У меня случился приступ судорог, и обследование провели. И обнаружили. Кажется, это было в 2016 году", — сообщил Слава.

Ведущий признался, что до сих пор не знает причины возникновения новообразования. Теперь он тщательно следит за своим состоянием и проходит лечение, чтобы предотвратить его увеличение.

"Оно не увеличивается — это самое главное", — поделился Соломка.

Почему Соломку признали непригодным для службы

Ранее знаменитость признался, что именно диагноз стал одной из причин его освобождения от военной службы.

"Новообразование головного мозга. Это плохая болезнь, уважительная история? Это один из тех диагнозов, которые у меня есть. Я не буду полностью медицинскую книжку открывать, но думаю, что этого достаточно", — заявил Слава Соломка.

О персоне: Вячеслав Соломка Вячеслав Соломка - украинский ведущий, актер театра и кино. Играл в киевском "Молодом театре" и театре "Сузір'я". Сотрудничал с телеканалами - Новий канал, Україна, Київ. На его счету более 50 ролей и проектов.

