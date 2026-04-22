"Развод на деньги": Киркоров и Асти кинули российских оккупантов

Кристина Трохимчук
22 апреля 2026, 17:51
Филипп Киркоров дал ценный совет предательнице Асти.
Анна Asti, Филипп Киркоров
Анна Asti и Филипп Киркоров - поддержка армии РФ / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Asti,

Вы узнаете:

  • Анна Асти отказалась поддерживать российских оккупантов
  • Как в этом замешан Филипп Киркоров

Предательница Украины Анна Асти отказалась поддерживать российских оккупантов. Команда певицы ответила, что артистка "не хочет, чтобы ее втягивали в это". Источники росСМИ выяснили, кто надоумил ее не донатить армии РФ.

Оказалось, что Анне Асти посоветовал отказаться от поддержки российских военных путинист Филипп Киркоров. Пока солдаты новой родины певицы умирают в Украине, артист считает, что на них не стоит тратить заработанные в РФ деньги.

Киркоров и Анна Асти
Филипп Киркоров и Анна Асти / фото: instagram.com, Анна Asti

"Анна, когда к ней обратились эти люди, позвонила Филиппу Бедросовичу. Он ей посоветовал в это все не влезать", — рассказал инсайдер.

По словам источника, Киркоров считает сборы на нужды российских военных мошенничеством, ведь государство их обеспечивает. Именно поэтому путинист, который взял под крыло предательниц Украины Анну Асти и Ани Лорак, советует им держаться от этого подальше.

'Развод на деньги': Киркоров и Асти кинули российских оккупантов
Филипп Киркоров поддерживает предательницу Украины / фото: instagram.com, Анна Asti

"Объяснил, что государство прекрасно заботится о наших военных, у них все есть, а все эти волонтерские организации — пиар и развод на деньги", — поделился источник.

Не стоит забывать, что российские артисты финансируют оккупационную армию даже не делая пожертвований, ведь платят налоги со своей деятельности в бюджет РФ.

Ранее Главред сообщал, что Виталий Козловский порадовал подписчиков редкими кадрами из личной жизни, опубликовав в Instagram трогательное видео со своей сестрой. Артист отметил, что Елена сыграла в его судьбе особую роль, фактически заменив ему мать.

Также Кристина Соловий приоткрыла завесу тайны над своим романом и пояснила, почему не показывает своего избранника. Исполнительница приравняла публичную демонстрацию чувств к хвастовству поездками за границу, посчитав такое поведение неуместным в наше время.

О персоне: Филипп Киркоров

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

