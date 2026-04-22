Филипп Киркоров дал ценный совет предательнице Асти.

Анна Asti и Филипп Киркоров - поддержка армии РФ

Предательница Украины Анна Асти отказалась поддерживать российских оккупантов. Команда певицы ответила, что артистка "не хочет, чтобы ее втягивали в это". Источники росСМИ выяснили, кто надоумил ее не донатить армии РФ.

Оказалось, что Анне Асти посоветовал отказаться от поддержки российских военных путинист Филипп Киркоров. Пока солдаты новой родины певицы умирают в Украине, артист считает, что на них не стоит тратить заработанные в РФ деньги.

"Анна, когда к ней обратились эти люди, позвонила Филиппу Бедросовичу. Он ей посоветовал в это все не влезать", — рассказал инсайдер.

По словам источника, Киркоров считает сборы на нужды российских военных мошенничеством, ведь государство их обеспечивает. Именно поэтому путинист, который взял под крыло предательниц Украины Анну Асти и Ани Лорак, советует им держаться от этого подальше.

"Объяснил, что государство прекрасно заботится о наших военных, у них все есть, а все эти волонтерские организации — пиар и развод на деньги", — поделился источник.

Не стоит забывать, что российские артисты финансируют оккупационную армию даже не делая пожертвований, ведь платят налоги со своей деятельности в бюджет РФ.

О персоне: Филипп Киркоров Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

