Роскошная Анита Луценко рассказала, что делает для красоты: восемь правил

Анита Луценко показала, как поддерживает себя в отличной форме моральной и физической.

https://stars.glavred.info/roskoshnaya-anita-lucenko-rasskazala-chto-delaet-dlya-krasoty-vosem-pravil-10770971.html Ссылка скопирована

Анита Луценко и ее бьюти-рутина / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anitasporty

Кратко:

Какие 8 правил есть у знаменитости

Что она делает

Украинская фитнес-тренерка Анита Луценко показала свою обычную рутину, которая помогает ей выглядеть просто великолепно.

Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.

видео дня

По словам Аниты Луценко, внимание к себе – это привычка. "Привычка – это то, о чем впоследствии и не думаем – делаем на автомате. И получаем результат", - говорит она.

Луценко добавляет, что ее база - это движение, внимание к себе, ежедневные простые ритуалы, вмонтированные в день без необходимости дополнительного времени.

Анита Луценко показала свою рутину / Скриншот Instagram/anitasporty

Правила красоты Аниты Луценко:

1.Утренняя зарядка – без нее не представляю своего состояния. 3-5 мин

2. Массаж лица по умывальному средству. 2 мин

3. Вода в машине, у кровати, повсюду.

4. Чтение вечером и утром. Успокаивает и балансирует психику. Утром 2 мин тема дня, вечером 30 мин с Мией.

5. Нанесение лечения для волос 1 раз в неделю и для роста волос-ежедневно. 1 мин.

6. Сухая щетка + увлажнение (невероятный эффект). 3 мин.

7. Никогда не ложиться спать без снятия мейка и без нанесения крема. 2 мин.

8. Никакого элемента в светящейся ночью комнате.

Анита Луценко показала свою бьюти-рутину / Скриншот

Знаменитость также добавляет, что после тренировки ее базовое удовольствие – душ, спокойная музыка, свежий воздух и чистая белая футболка.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, ранее принцесса Уэльскаярассказала о физических, эмоциональных и психологических изменениях, которые могут произойти в результате лечения рака, во время своего визита в специализированный центр в четверг.

Ранее также украинская блогерша, юристка и общественная деятельница Инна Мирошниченко, поделилась неожиданном откровением относительно своего бака с телеведущим Тимуром Мирошниченко.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Анита Луценко Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред