Роскошная Анита Луценко рассказала, что делает для красоты: восемь правил

Кратко:
- Какие 8 правил есть у знаменитости
- Что она делает
Украинская фитнес-тренерка Анита Луценко показала свою обычную рутину, которая помогает ей выглядеть просто великолепно.
Видео она опубликовала на своей странице в Instagram.
По словам Аниты Луценко, внимание к себе – это привычка. "Привычка – это то, о чем впоследствии и не думаем – делаем на автомате. И получаем результат", - говорит она.
Луценко добавляет, что ее база - это движение, внимание к себе, ежедневные простые ритуалы, вмонтированные в день без необходимости дополнительного времени.
Правила красоты Аниты Луценко:
1.Утренняя зарядка – без нее не представляю своего состояния. 3-5 мин
2. Массаж лица по умывальному средству. 2 мин
3. Вода в машине, у кровати, повсюду.
4. Чтение вечером и утром. Успокаивает и балансирует психику. Утром 2 мин тема дня, вечером 30 мин с Мией.
5. Нанесение лечения для волос 1 раз в неделю и для роста волос-ежедневно. 1 мин.
6. Сухая щетка + увлажнение (невероятный эффект). 3 мин.
7. Никогда не ложиться спать без снятия мейка и без нанесения крема. 2 мин.
8. Никакого элемента в светящейся ночью комнате.
Знаменитость также добавляет, что после тренировки ее базовое удовольствие – душ, спокойная музыка, свежий воздух и чистая белая футболка.
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О персоне: Анита Луценко
Анита Луценко – украинская спортсменка, профессиональный тренер, известный специалист по похудению, телеведущая ("Зважені та щасливі"). Мастер спорта и серебряная чемпионка Европы по спортивной аэробике, многократная чемпионка Украины по аэробике и фитнесу, пишет Википедия.
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