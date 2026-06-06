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"Иду по обломкам жизни": атака РФ по Львову повредила квартиру известной певицы

Виталий Кирсанов
6 июня 2026, 19:27
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Во время одной из атак в 2024 году взрывная волна повредила квартиру, в которой живет Карина Плай.
Карина Плай поделилась тяжелыми воспоминаниями о российском обстреле Львова
Карина Плай поделилась тяжелыми воспоминаниями о российском обстреле Львова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/karina_plai

Кратко:

  • Место попадания находилось примерно в двухстах метрах от дома певицы
  • После удара в доме пришлось менять окна

Украинская певица Карина Плай поделилась тяжелыми воспоминаниями о российском обстреле Львова, последствия которого коснулись и ее семьи. По словам артистки, во время одной из атак в 2024 году взрывная волна повредила квартиру, в которой она живет.

Исполнительница рассказала в интервью Оboz.ua, что после удара в доме пришлось менять окна. Однако материальный ущерб оказался далеко не самым болезненным последствием трагедии.

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По словам певицы, место попадания находилось примерно в двухстах метрах от ее дома. В результате атаки был уничтожен жилой дом, а также серьезно пострадала школа, где она провела свои школьные годы.

"Пришлось менять окна. Но это было самое малое из того, что произошло. Примерно в 200 метрах от моего дома выгорела школа, где я училась, а жилой дом был полностью разрушен. Погибли люди", - рассказала артистка.

Карина призналась, что вскоре после трагедии отправилась к месту удара. Увиденная картина глубоко потрясла ее и вызвала сильные эмоции.

По словам исполнительницы, улицы были покрыты разбитым стеклом, а знакомые с детства здания получили серьезные повреждения. Она признается, что в тот момент испытывала ощущение, будто вместе с разрушенными домами исчезает часть ее собственных воспоминаний.

"Улица, тротуары, дорога - все было усыпано осколками стекла. Изуродованные дома. Казалось, что я иду по обломкам своей жизни. Детства, где каждое воспоминание сожгли, разрушили, уничтожили. Это было страшно. Я плакала", - поделилась певица.

Артистка также рассказала, что полномасштабная война существенно изменила ее отношение к повседневной жизни. По ее словам, она отказалась от многих развлечений, крупных покупок и шумных праздников, поскольку считает важным сохранять солидарность с украинскими защитниками.

Карина отметила, что ей сложно тратить деньги на собственные желания, понимая, через какие испытания ежедневно проходят военные на фронте. Певица убеждена, что поддержка защитников сегодня должна оставаться приоритетом для каждого украинца.

"Меньшее, что мы можем сделать для тех, кто нас защищает, - поддерживать их и быть солидарными. Мне трудно покупать что-то для себя, когда знаю, через что проходят наши военные. И еще: когда полстраны плачет, а полстраны скачет, то это не человечность, это - даже не знаю, как назвать - трэш!", - подчеркнула исполнительница.

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О персоне: Карина Плай

Карина Плай (настоящее имя - Наталья Ягунова) - известная украинская певица, композитор, телеведущая и музыкальный продюсер, получившая широкую известность в 1990-х годах.

Родина артистки - город Львов, где она родилась 19 января 1971 года.

Карина Плай - профессиональная пианистка, самостоятельно пишет музыку, тексты и делает аранжировки. Является членом Союза деятелей эстрадного искусства Украины.

Музыкальный дебют на большой сцене состоялся в 1993 году. Уже в 1994 году ее песня "Мальчик мой" стала масштабным хитом, а следом вышел дебютный альбом "Марево".

За годы творчества выпустила 6 студийных альбомов. Лауреат престижных музыкальных фестивалей тех лет: "Таврийские Игры", "Песня года", "Славянский базар". В 2019 году вошла в топ-100 рейтинга "Красота и гордость Украины".

Помимо сольной карьеры, Карина работает ведущей шоу-программ, выступает как вокальный коуч, режиссер-постановщик и музыкальный критик.

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