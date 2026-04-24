"Плюнули в лицо": священник обвинил известного певца в богохульстве

Кристина Трохимчук
24 апреля 2026, 16:12
Реакция на перформанс Ивана Люленова в сети была бурной.
Священник обвинил Ивана Люленова
Священник обвинил Ивана Люленова

Известный украинский певец и звезда "Лиги Смеха" Иван Люленов неожиданно попал в скандал из-за своей новой песни "Икона". Кадры с презентации трека возмутили священника, который записал об этом видео в TikTok.

Священник Василий Кинах записал видеообращение со своей женой Софией, в котором призвал артиста удалить компрометирующие кадры. Пара заявила, что любила творчество Люленова, но не может закрыть глаза на такое вопиющее неуважение к религии.

Священник высказался против видео Ивана Люленова
Священник высказался против видео Ивана Люленова / скрин из видео

"Это пересекло все границы! Иван Люленов, это речь о тебе. Я думаю, все помнят комика из Молдовы, который выступал в "Лиге смеха" в команде "Стояновка". А сейчас он себя позиционирует как певец. И на самом деле я очаровывалась его творчеством. Песня "Шелковица" – одна из моих любимых, но последняя песня просто разочаровала", — высказалась София.

Служителя церкви возмутило то, что Люленов примерил на себя образ священника, а также создал изображение себя на картине, похожей на икону. Более того, в кадре присутствовал явный сексуальный контекст, так как это изображение оказалось во рту девушки.

Иван Люленов изобразил себя на иконе
Иван Люленов изобразил себя на иконе / фото: instagram.com, Иван Люленов

"Каждому священнику плюнули в лицо. Иван, ты бы мог приехать сюда ко мне, в церковь и плюнуть мне в лицо. Поверь, это было бы то же, что ты сделал на презентации своей песни", — считает Василий Кинах.

Священник призвал своих подписчиков не молчать и также просить артиста отреагировать. Иван Люленов в свою очередь не стал прятаться и ответил на упреки. Артист подчеркнул, что его песня "Икона" никак не связана с Богом и использует это понятие исключительно как метафору для описания женской красоты.

Иван Люленов в образе священника
Иван Люленов в образе священника / фото: instagram.com, Иван Люленов

"Я с уважением отношусь к религии и к верующим людям. То, что некоторые написали в комментариях "гадость", "богохульство", "грешники" и т.д. — не вдохновляет, а пугает. Это агрессивно и провоцирует на конфликт. Я против, потому что мои намерения светлые и Бог это знает… Скорее всего я уже грешный, но исповедью занимаются не "комментаторы", а священник или отче. Так что, если я совершу ошибку, я знаю, где находится церковь и с кем поговорить. Спасибо, что беспокоитесь за мою ауру!", — написал Люленов.

Ранее Главред сообщал, что поддержавшая войну Таисия Повалий после конфискации украинской недвижимости решила напомнить о себе слезливым интервью. В нем певица выставила себя жертвой, описывая вымышленные ужасы своего отъезда и обвиняя украинцев в преследованиях.

Также Ани Лорак публично заговорила о трудностях в воспитании дочери. Как выяснилось, София Налчаджиоглу настойчиво выдвигает матери свои требования. Проблемы, с которыми столкнулась Лорак, во многом схожи с жалобами Филиппа Киркорова.

О персоне: Иван Люленов

Иван Васильевич Люленов - украинский юморист, шоумен и певец молдавского происхождения, сообщает Википедия. По национальности – болгарин. По словам Ивана, он переехал в Украину, потому что видел больше возможностей в развитии как творческой личности.

В 2017 году вместе со своей командой "Стояновка" впервые принял участие в Лиге Смеха. В 2021 году начал свой сольный музыкальный проект.

