"Плюнули в лицо": священник обвинил известного певца в богохульстве

Известный украинский певец и звезда "Лиги Смеха" Иван Люленов неожиданно попал в скандал из-за своей новой песни "Икона". Кадры с презентации трека возмутили священника, который записал об этом видео в TikTok.
Священник Василий Кинах записал видеообращение со своей женой Софией, в котором призвал артиста удалить компрометирующие кадры. Пара заявила, что любила творчество Люленова, но не может закрыть глаза на такое вопиющее неуважение к религии.
"Это пересекло все границы! Иван Люленов, это речь о тебе. Я думаю, все помнят комика из Молдовы, который выступал в "Лиге смеха" в команде "Стояновка". А сейчас он себя позиционирует как певец. И на самом деле я очаровывалась его творчеством. Песня "Шелковица" – одна из моих любимых, но последняя песня просто разочаровала", — высказалась София.
Служителя церкви возмутило то, что Люленов примерил на себя образ священника, а также создал изображение себя на картине, похожей на икону. Более того, в кадре присутствовал явный сексуальный контекст, так как это изображение оказалось во рту девушки.
"Каждому священнику плюнули в лицо. Иван, ты бы мог приехать сюда ко мне, в церковь и плюнуть мне в лицо. Поверь, это было бы то же, что ты сделал на презентации своей песни", — считает Василий Кинах.
Священник призвал своих подписчиков не молчать и также просить артиста отреагировать. Иван Люленов в свою очередь не стал прятаться и ответил на упреки. Артист подчеркнул, что его песня "Икона" никак не связана с Богом и использует это понятие исключительно как метафору для описания женской красоты.
"Я с уважением отношусь к религии и к верующим людям. То, что некоторые написали в комментариях "гадость", "богохульство", "грешники" и т.д. — не вдохновляет, а пугает. Это агрессивно и провоцирует на конфликт. Я против, потому что мои намерения светлые и Бог это знает… Скорее всего я уже грешный, но исповедью занимаются не "комментаторы", а священник или отче. Так что, если я совершу ошибку, я знаю, где находится церковь и с кем поговорить. Спасибо, что беспокоитесь за мою ауру!", — написал Люленов.
О персоне: Иван Люленов
Иван Васильевич Люленов - украинский юморист, шоумен и певец молдавского происхождения, сообщает Википедия. По национальности – болгарин. По словам Ивана, он переехал в Украину, потому что видел больше возможностей в развитии как творческой личности.
В 2017 году вместе со своей командой "Стояновка" впервые принял участие в Лиге Смеха. В 2021 году начал свой сольный музыкальный проект.
