УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Я потеряла свою жизнь": Ефросинина рассказала, как ее муж пошел в добровольцы

6 августа 2022, 23:51

Маша Ефросинина переживает свою боль и пытается жить в своем страхе.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina/

Муж Маши Ефросининой записался в добровольческий батальйон, при этом сама телеведущая ничего об этом не знала.

Об этом селебрити рассказала в интервью Алесе Бацман. "Тимур сообщил мне, что он оказывается уже несколько недель как в добровольческом отряде. Он мне не говорил, он поставил меня перед фактом и я понимала, что я его не уговорю", - рассказала Ефросинина.

По ее словам ее муж не говорит, где он. "Я поняла, что теряю над всем контроль", - говорит она. "Я потеряла свою жизнь. И этот страх, в котором я уже не знаю, как жить", - добавляет ведущая.

Читайте такжеМаша Ефросинина в ярком топе показала свой отдых на природе

Ефросинина также рассказала историю, как в Париже ей встретилась девушка, которая мечтала увидеть Машу всю ее жизнь. Более того, она загадала желание, что если она встретит Машу Ефросинину, ее жизнь наладится и у нее появится смысл жить дальше, несмотря ни на что.

По словам телеведущей, это послужило толчком думать, что раз такая встреча была, значит это было нужно.

Напомним, ранее известная украинская телеведущая Маша Ефросинина объяснила, почему пока не хочет возвращаться из Германии в Украину вместе с детьми. Она отметила, что очень боится за жизнь своих

"Хочется домой. Но я тут только ради детей. Мне очень страшно за детей. Я знаю себя в страхе. Я пробовала жить в страхе, я становлюсь не эффективной — материнский инстинкт. Я не могу работать. Страх — он не эффективный. Я боюсь за детей и это не плохо, и не хорошо, это факт. Многие женщины находят силы жить и преодолевают страх. Я становлюсь безрезультативной", — призналась Ефросинина.

Маша Ефросинина
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

00:02

Украинская певица попала в аварию с маленьким ребенком

00:01

Гороскоп на сегодня, 7 августа 2022: Овнам – сплетни, Весам – плохие предчувствия, Водолеям – переездВидео

06 августа, суббота
23:51

"Я потеряла свою жизнь": Ефросинина рассказала, как ее муж пошел в добровольцыВидео

23:51

ВСУ и разведка достигли сильных результатов в уничтожении врага - ЗеленскийВидео

23:26

Российской блогерше в Испании разрисовали машину. Она в истерике из-за "русофобии"

Реклама
23:23

Минус 15 кг: как правильно позировать, чтобы выглядеть стройнее на фото - главные секреты

23:19

Победа Украины в войне будет сигналом для Китая не трогать Тайвань – ВолкерВидео

22:52

"Пока не брызнет гной": Эйдман объяснил, почему Путин истерически боится потери КрымаВидео

22:29

"Война в Украине будет и весной, и летом 2023-го": Волкер заявил о тяжелой зиме и следующем этапе боевВидео

22:25

В порт Украины впервые после начала войны вошло иностранное судноВидео

22:00

В Украину рано ворвется осень и будет заливать дождями: синоптики назвали даты холодного циклонаВидео

21:42

В Энергоатоме рассказали, для чего россияне обстреливают Запорожскую АЭСВидео

21:41

Новые взрывы в Энергодаре: в мэрии предупредили, что может произойти неуправляемая ядерная катастрофаВидео

21:20

В МИД Эстонии озвучили главную цель Путина в Украине и придумали, как его остановитьВидео

21:04

"Он вдохновил меня": принц Гарри позвонил парамедику Тайре после ее освобождения из плена

20:45

Обалденная закуска: самые вкусные огурцы на зиму - простой рецептВидео

20:41

Самосуд над пленными в Мариуполе: враг хочет запугать украинцев - разведкаВидео

20:10

Гудит и неприятно пахнет: 5 основных причин, почему холодильник часто ломается и как убрать запахВидео

20:10

Приметы на 8 августа: какие 5 вещей нужно сделать, чтобы привлечь удачу и деньгиВидео

20:09

Маленькая Ева получила самый долгожданный подарок от папы-бойца ВСУ

Реклама
19:28

"Почему колени разъезжаются?": Волочкова стала посмешищем во время встречи с пропагандистами

19:00

Успокойтесь, Эрдоган понимает, что Россия проиграетмнение

18:56

Взорвали Сеть: Лео с Ирпеня вместе с папой перепели легендарных "Воинов света"

18:50

День Воздушных сил ВСУ – мощные поздравления и картинки воинам

18:32

"РФ будет договариваться с Украиной, начнется торговля": Эйдман рассказал о деоккупации КрымаВидео

18:27

Как понять, готов ли ребенок идти в первый класс и как правильно его подготовить

18:26

"Приказ отдал лично Путин": эксперт объяснил, как и почему в Кремле решили убить пленных в ЕленовкеВидео

17:35

Как быстро высушить одежду после стирки: 3 простых эффективных способа

17:30

Умер коллаборант, которого подстрелили партизаны в Новой КаховкеВидео

17:02

Северная Македония передаст ВСУ 4 штурмовика, купленные в Украине в 2001 годуВидео

17:00

Жена Тищенко возмущается из-за "желтухи"

16:54

Украинец убил знакомого за поддержку российских оккупантов

16:53

"Мариупольской трагедии могло бы не быть": в Польше заявили, что город можно было бы спастиВидео

16:31

Морпехи "покрошили" оккупантов РФ на двух направлениях: враг считает потериВидео

16:10

"Я ей говорю: "Ты сошла с ума": Сумская рассказала о своем последнем разговоре с Егоровой

16:03

Киркоров откровенно признался, почему его бросила Алла Пугачева

15:48

У Эрдогана предложили договариваться с Путиным для завершения войны в УкраинеВидео

15:40

В Виннице женщина забрала игрушки с места гибели детей от российских ракетВидео

15:17

5 способов почистить белые кроссовки, чтобы они выглядели как новые

15:15

Украину накроют грозы и град: синоптики назвали областиВидео

Реклама
15:01

Маковей 2022: дата, традиции и запреты дня

14:58

Собирают клетки для пленных: в Мариуполе оккупанты готовят самосуд над защитниками УкраиныВидео

14:46

"Чудом не взлетела на воздух": оккупанты серьезно повредили Запорожскую АЭС, есть риск выброса радиацииВидео

14:32

"Владеет оружием": Сумская рассказала, пойдет ли ее муж воевать

14:29

"Защиты у России нет": Черник рассказал, как на ходе войны отразятся поставки HIMARS и MARS-2

14:23

Обещал дойти до Киева и сделать фото: ВСУ уничтожили хвастливого оккупанта РФВидео

14:13

Эрдоган предложил Путину провести встречу с Зеленским в ТурцииВидео

14:07

"Ракета, бомба, петарда": Наташа Королева развлекаеться с мамой, пока на их родине идет война

13:54

До поражения России в войне остались не годы, а месяцы – Игорь ЭйдманВидео

13:28

В Новой Каховке подстрелили зама гауляйтера: коллаборант Гура в больнице с ранениямиВидео

©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять