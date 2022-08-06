"Я потеряла свою жизнь": Ефросинина рассказала, как ее муж пошел в добровольцы

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina/

Муж Маши Ефросининой записался в добровольческий батальйон, при этом сама телеведущая ничего об этом не знала.

Об этом селебрити рассказала в интервью Алесе Бацман. "Тимур сообщил мне, что он оказывается уже несколько недель как в добровольческом отряде. Он мне не говорил, он поставил меня перед фактом и я понимала, что я его не уговорю", - рассказала Ефросинина.

По ее словам ее муж не говорит, где он. "Я поняла, что теряю над всем контроль", - говорит она. "Я потеряла свою жизнь. И этот страх, в котором я уже не знаю, как жить", - добавляет ведущая.

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Ефросинина также рассказала историю, как в Париже ей встретилась девушка, которая мечтала увидеть Машу всю ее жизнь. Более того, она загадала желание, что если она встретит Машу Ефросинину, ее жизнь наладится и у нее появится смысл жить дальше, несмотря ни на что.

По словам телеведущей, это послужило толчком думать, что раз такая встреча была, значит это было нужно.

Напомним, ранее известная украинская телеведущая Маша Ефросинина объяснила, почему пока не хочет возвращаться из Германии в Украину вместе с детьми. Она отметила, что очень боится за жизнь своих

"Хочется домой. Но я тут только ради детей. Мне очень страшно за детей. Я знаю себя в страхе. Я пробовала жить в страхе, я становлюсь не эффективной — материнский инстинкт. Я не могу работать. Страх — он не эффективный. Я боюсь за детей и это не плохо, и не хорошо, это факт. Многие женщины находят силы жить и преодолевают страх. Я становлюсь безрезультативной", — призналась Ефросинина.