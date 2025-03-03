"Я не виновата": известная актриса призналась, почему ее не утверждают на роли в кино

Вера Кобзарь раскрыла неожиданную причину.

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Вера Кобзарь из сериала Ромео и Джульетта из Черкасс рассказала о сложностях в работе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/regulav, Пресс-служба

Звезда сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс" Вера Кобзарь умело балансирует между театральной сценой, киносъемками и реальной жизнью. Ее актерские проекты расписаны на два года вперед. Правда, и она сталкивается с неожиданными вызовами в индустрии.

Непревзойденной Вере Кобзарь 45 лет, и именно из-за слишком молодого вида на свой возраст ей отказали сразу в двух полнометражных проектах. Каких именно, актриса не рассекречивает.

"Я записывала пробы, велись переговоры. И из-за прекрасной генетики, хорошего внешнего вида и молодости в 45 с лишним лет я не снимаюсь. Я же не виновата, что выгляжу так в этом возрасте",- рассказала Вера Кобзарь в программе Ближе к звездам.

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Не исключено, что на такой роскошный вид актрису вдохновляет новая любовь. Четыре года назад она развелась с мужем Александром Кобзарем после 20-летнего брака и о личной жизни с тех пор не говорит. Но команде Ближе к звездам намекнула - больше не одинока: "Я счастливый человек. У меня есть все и в достатке, чтобы быть счастливой".

Интересно, что несмотря на все отказы съемок звезде хватает. Уже сегодня, в 22:00, на телеканале ТЕТ стартует долгожданное продолжение комедийного сериала "Ромео и Джульетта из Черкасс 3", где Вера Кобзарь сыграла маму главной героини Юли. В третьем сезоне эмоций, а с ними и конфликтов между персонажами станет еще больше, ведь Юля и Рома наконец порадуют новостью о пополнении. В ожидании первенца супруги откроют собственный бизнес, а их родители начнут соревнование за звание лучшего дедушки и бабушки.

Ромео и Джульетта из Черкасс на ТЕТ / Пресс-служба

Как любимые герои будут проходить испытания беременностью, смотрите в премьерных сериях "Ромео и Джульетта из Черкасс 3" с понедельника по четверг, в 22:00 на телеканале ТЕТ.

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