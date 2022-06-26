"Я не патриот": Чехова поразила заявлением после возвращения в Россию

Чехова поразила заявлением после возвращения в Россию / instagram.com/achekhova/

Российская ведущая и певица Анфиса Чехова заявила, что не считает себя патриотом, хоть и вернулась на родину после длительного отсутствия.

На своей страничке в Instagram она опубликовала пост, в котором рассказала о своем понятии патриотизма.

"Я никуда не сбежала, и от Родины не отреклась. Хотя не исключаю, что однажды, могу переехать жить в другую страну, но не оттого что в России плохо, а потому что у меня нет привязанности к одному месту. Я считаю своим домом весь этот мир, и очень страдаю, когда меня ограничивают в передвижениях! Патриот ли я? Нет. Потому что патриотизм в наше время чаще всего, выглядит как чувство превосходства над другими народами и твердое убеждение, что моя страна и национальность самые лучшие! А я не склонна делить людей и страны на лучше и хуже!", - написала Чехова, чем вызвала бурную реакцию россиян.

Многие осудили ее за такую позицию, осознав, что она описала прогрессирующий в России национализм.

Читайте также"Она патриот и гражданин России": Лев Лещенко назвал причину побега Пугачевой в Израиль"Никогда не понимала, как можно быть и на правом и на левом берегу, за красных и за белых. У меня много таких знакомых и за ваших и за наших, не принимаю таких ! Пахнут дурно, скользкие люди!", "Как можно перепутать патриотизм и национализм", - писали российские "патриоты".

Напомним, ранее экс-солистка группы Artik&Asti, киевлянка Анна Асти, которая молчит о нападении россии на Украину и продолжает петь, предстала в новом образе.

Однако многие заметили удивительное сходство со Светланой Лободой, которая активно поддерживает Украину и вернулась в свою страну.

Читайте также: