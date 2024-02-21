"Я не хотела": Тринчер наконец-то ответила на обвинения в плагиате шоу

Анна Тринчер снова угораздила в скандал и впервые на него отреагировала.
Скандал разгорелся из-за ее YouTube-проекта "Неідеальна я", который очень напоминает подкаст Алины Шаманской "Розлючена".
Блогерша Алина Шаманская на своей странице в Instagram обвинила Анну в краже идеи шоу и дизайна студии.
Тринчер все же сказала, что действительно записывала свое шоу в той же локации, что и Алина. Но, если верить словам Анны, она провела там сьемки на два месяца раньше от Шаманской.
Также Тринчер утверждает, что придумала концепцию шоу еще год назад и показала скрины переписки со своей командой.
"Кардинально разная и суть подкаста. У меня один неизменный эксперт — психолог, с которым мы поднимаем разные социальные темы. У Алины формат — подкаст-интервью, где в каждом выпуске истории разных героев", — добавила Тринчер.
Певица все же извинилась и сказала, что "искренне не хотела доставить негативных эмоций", а также, что "уважает Алину и ее подкаст".
Добавим, бывший муж Тринчер Александр Волошин убежден, что развод со временем сделает и его, и певицу более счастливыми.
Недавно певица Анна Тринчер поразила сменой имиджа, показав новый роскошный образ с необычными деталями.
Читайте больше о Тринчер:
- Полетела головой вперед: с Анной Тринчер случился конфуз на концерте
- Анна Тринчер показала синяки по всему телу и назвала своего обидчика
- Тринчер прокомментировала слухи о разводе, которые распространяет блоггер