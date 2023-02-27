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"Я люблю тебя, пока слышны взрывы": Милла Йовович тронула стихом о войне в Украине

27 февраля 2023, 13:48
Американская актриса и модель родом из Киева Милла Йовович присоединилась к благотворительному арт-проекту Love letters to Ukraine.
Милла Йовович, флаг Украины
Милла Йовович / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Легендарная голливудская актриса (звезда "Пятого элемента" и франшизы "Обитель зла") и уроженка Киева Милла Йовович присоединилась к благотворительному арт-проекту Love letters to Ukraine ("Любовные письма к Украине"). Специально для него она на камеру в Instagram прочла трогательное стихотворение о войне, которая Россия развязала против Украины.

"Моя Родина плачет слезами дыма и пепла / Ее мужчины искусно сражаются с истинной верой / Так много сердец, так много женщин разорвано на куски / мужей, детей, кошек и занавесок, взорванных квартир / Окна, тарелки и чайные чашки, этика и идеалы, / бомбардируемые звуками ракет, приземляющихся у дверей / Тела их мужчин, героев / Их запах, их прикосновения, их знакомые голоса, / шепчущие слова отчаянного утешения и вечной любви / Оторванные, может на время, а может навсегда / Я люблю тебя. Яростно прошептал на ухо любимой / Я люблю тебя, – яростно шептал ветер / Когда стрельба и кровь заливает все и вся / Я люблю тебя, Украина / Я люблю тебя, пока в моих ушах слышны взрывы" – примерно так переводится стихотворение, которое прочитала Йовович.

Йовович

Его текст, равно как и тексты других "любовных писем Украине" в рамках арт-проекта будут вручную вышивать на платьях производства украинского бренда Lever Couture.

видео дня

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R. ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

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