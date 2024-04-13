Я - готов: украинский телеведущий в эфире заявил, что идет на фронт

Украинский телеведущий прямо во время эфира озвучил свое решение.

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Ведущий телеканала "Прямой" решил оставить свободу Украины / Коллаж Главред, фото скриншот, ЗСУ

Украинский ведущий телеканала "Прямой" Андрей Соломко сообщил, покидает свою работу и добровольно вступает в ряды ВСУ.

О таком желании Андрей заявил прямо в прямом эфире в конце выпуска новостей. Ведущий также пообещал, что после победы планирует вернутся на работу.

"Друзья, я присоединяюсь к Вооруженным силам Украины. Это мое решение, это то, к чему я готовился и, очевидно, готов. Я хочу выразить огромную благодарность всей команде "Прямого" канала. Большая честь была работать с вами, и продолжаем, конечно. , работать, потому что я никуда не увольняюсь. Как только выгоним орков, сразу будем продолжать наши эфиры в таком составе, как было до сих пор", - добавил Соломко.

Телеканал Прямой Прямой - украинский информационный телеканал. Начал вещание 24 августа 2017 года, заменив собой телеканал "Тонис".

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Напомним, ранее ведущий, с которым начинают свое утро тысячи украинцев Егор Гордеев, рассказал, что он думает по поводу хореографа и танцора Влада Яму, который за все время войны ни разу не приехал в Украину, и продолжает жить в США.

Ранее также Кристина Горняк отметила, что разрыв между ними произошел вовсе не из-за того, что в их отношениях пропала любовь. По крайней мере с ее стороны. Ей было сложно принять и осознать расставание с Владимиром.

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