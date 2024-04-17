"Я бы их сожрал": путинист Охлобыстин сравнил внуков с "кусочками мяса"

Российский актер Иван Охлобыстин, который в диком восторге от кровавого вторжения РФ в Украину и террористических убийств украинцев оккупантами, заявил, что обожает своих внуков.
В интервью для пропагандистского росСМИ Охлобыстин даже сказал, что хочет сьесть внуков.
"У меня полный дом собак и маленьких детей. Они что-то от меня требуют, на меня сердятся, щиплют, но я расплываюсь. Была бы возможность, я бы их сожрал! Где-то в такой степени я их обожаю! Я с ними раскисаю, как мороженое, я бессилен перед маленькими кусочками мяса", — сказал террорист.
Кто такой Иван Охлобыстин?
Иван Охлобыстин - скандально известный актер кино и телевидения. Кроме того, он также священнослужитель РПЦ (с 2010 отстраненный от службы", сообщает "Википедия".
Иван Охлобыстин - последние новости по теме
Отметим, путинист Иван Охлобыстин говорит, что якобы даже самих жителей Донбасса "коробит" от приездов к ним скандальных российских звезд. В этом контексте он осудил Филиппа Киркорова за его недавнюю "покаянную" поездку в Донбасс.
А также любитель Путина Иван Охлобыстин, который недавно "поймал пулю" на Донбассе, рассказал, что его старший сын Василий пошел воевать.
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