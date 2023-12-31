Сын безумного путиниста Охлобыстина ушел в армию оккупантов

Скандальный артист и сценарист-путинист Иван Охлобыстин, который недавно "поймал пулю" на Донбассе, рассказал, что его старший сын Василий (от брака с Оксаной Арбузовой) решил пополнить ряды армии русских оккупантов. Об этом Охлобыстин рассказал в интервью русским пропагандистским СМИ.
Сам безумный путинист уверяет, что "школу жизни" должен пройти каждый мужчина, поэтому он полностью поддержал выбор отпрыска. По словам Охлобыстина, Василий сразу направился в военкомат ‒ после того, как закончил университет,
О судьбе старшего сына Охлобыстин не волнуется – считает, что это должен пережить каждый мужчина.
"Армия помогает лучше и быстрее разобраться в человеческом обществе, развивает способности сосуществования в нем", – с радостным идиотизмом сказал путинист.
Напомним, ранее другой известный артист-путинист Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.
До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.
Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.
И совсем недавно к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.
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