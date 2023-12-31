УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Сын безумного путиниста Охлобыстина ушел в армию оккупантов

Дмитрий Видоменко
31 декабря 2023, 14:33
Скандальный актер-путинист Иван Охлобыстин, который недавно "поймал пулю" на Донбассе, рассказал, что его старший сын Василий пошел воевать.
Охлобыстин, Донбасс
О судьбе старшего сына Охлобыстин не волнуется - мол, через армию пройти должен всякий / коллаж Главред, фото УНИАН, РосСМИ

Скандальный артист и сценарист-путинист Иван Охлобыстин, который недавно "поймал пулю" на Донбассе, рассказал, что его старший сын Василий (от брака с Оксаной Арбузовой) решил пополнить ряды армии русских оккупантов. Об этом Охлобыстин рассказал в интервью русским пропагандистским СМИ.

Сам безумный путинист уверяет, что "школу жизни" должен пройти каждый мужчина, поэтому он полностью поддержал выбор отпрыска. По словам Охлобыстина, Василий сразу направился в военкомат ‒ после того, как закончил университет,

О судьбе старшего сына Охлобыстин не волнуется – считает, что это должен пережить каждый мужчина.

видео дня

"Армия помогает лучше и быстрее разобраться в человеческом обществе, развивает способности сосуществования в нем", – с радостным идиотизмом сказал путинист.

Охло

Напомним, ранее другой известный артист-путинист Никита Джигурда приехал во временно оккупированную Волноваху, чтобы почитать патриотические стишки. "Патриоту" российские оккупанты подарили настоящую гранату, со словами - "у нас этого добра полно". На что свихнувшийся актер прочитал стихотворение.

До того другой известный артист-путинист, певец Григорий Лепс, приехал во временно оккупированный Донецк.

Лепс, в частности, посетил госпиталь в Донецке, где находились в том числе и раненые дети. И тут он, без лишней скромности сказал – мол, его песни помогают в лечении лучше лекарственных препаратов.

И совсем недавно к боевикам к русским оккупантам приехал Роман "Зверь" Билык. Вместе с коллегой по группе Германом Осиповым он спел для них несколько своих песен.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Иван Охлобыстин новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Тревога на Новый год: в Воздушных силах предупредили об угрозе обстрелов

Тревога на Новый год: в Воздушных силах предупредили об угрозе обстрелов

16:05 Украина
Россияне пытаются обойти Авдеевку: ВСУ - о тяжелых боях на фронте

Россияне пытаются обойти Авдеевку: ВСУ - о тяжелых боях на фронте

16:01 Украина
Кремль получил мощный удар в Украине: у Путина уловили опасную тенденцию – ГУР

Кремль получил мощный удар в Украине: у Путина уловили опасную тенденцию – ГУР

14:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:15

В Украине в 2024-м поднимут зарплаты учителям: как и когда изменятся выплаты

16:05

Тревога на Новый год: в Воздушных силах предупредили об угрозе обстрелов

16:01

Россияне пытаются обойти Авдеевку: ВСУ - о тяжелых боях на фронте

15:16

Приметы 1 января: что можно и нельзя делать в первый день нового года

14:53

Беды закончатся: четыре знака зодиака ждет невероятный 2024 год

Что произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозыЧто произойдет в 2024 году и чего ждать украинцам: главные прогнозы
14:39

Сергей Притула раскрыл подробности отношений с бывшей женой

14:33

Сын безумного путиниста Охлобыстина ушел в армию оккупантов

14:28

Когда F-16 появятся на фронте и какие ракеты могут применять: эксперт дал четкий ответ

14:25

Кремль получил мощный удар в Украине: у Путина уловили опасную тенденцию – ГУР

Реклама
13:50

Оля Цибульская рассказала про желание вступить в ВСУ

13:45

Вся Украина "красная": в Кривом Роге и Кропивницком прогремели взрывы

13:39

Чем полезен грецкий орех: необычайно интересные сведения об этом плоде

13:36

Пощелкают ракеты России: эксперт рассказал, как F-16 изменят ситуацию в войне

13:29

В ГУР отреагировали на бред России об обстреле гостиницы Харькова: "Будут наказаны"

13:01

Муж Элины Свитолиной показал их крошку-дочь у новогодней елки

12:47

Женщина всегда держит кухонные щипцы в машине: причина вас удивитВидео

12:46

Почему нужно обязательно целоваться под бой курантов: ответ удивит

12:45

У Путина "стремятся" лишить Украину поддержки одного из важнейших союзников – WP

12:28

Россия нацелена захватить еще один населенный пункт сразу после Нового года - Коваленко

12:10

"Конец авиационного счастья": РФ потеряла 30% своих бомбардировщиков Су-34

Реклама
12:08

Ротару напомнила о себе и "окликнула" своего сына с невесткой

11:56

Бывшая протеже Потапа критично высказалась про его поведение

11:47

Гороскоп на завтра 1 января 2024: Стрельцам - расходы, Девам - любовь с первого взгляда

11:46

Сильнейший мороз и необычные аномалии: климатолог удивила прогнозом на 2024 год для Украины

11:31

РФ изменила акцент атаки: в ВСУ объяснили, почему удалось сбить лишь половину "Шахедов"

11:29

У России есть две "задачи" против Украины: в ISW раскрыли план Путина

11:25

У Шойгу выдали невероятную чушь, почему ударили по гостинице в Харькове

11:24

"Люк Скайуокер" и украинка-звезда "Викингов" душевно спели "Щедрика" для украинцевВидео

11:19

Внука-беглеца Ротару захейтили за цинизм во время обстрелов по городам Украины

10:31

Украинцы будут платить 18% с переводов на свою карту: какой налог придумал Кабмин

10:25

Атаковали практически всю Украину: в ВСУ раскрыли детали ночной атаки дронов

10:22

Уже история: певец-воин Козловский показал молодую Могилевскую и себя в юности

10:03

Войска РФ атакуют под Купянском и Авдеевку: в Генштабе раскрыли ситуацию на фронте

09:57

Финансовый гороскоп на неделю с 1 по 7 января: кому повезет в первые дни 2024

09:43

Беременная Лилия Ребрик посветила ножками в мини и загадала новогоднее желание

09:42

Олег Скрипка восхитил фанатов фото взрослых сыновей-красавцев

09:34

Украинские дроны поразили многие из намеченных целей в России – ISW

09:18

Гороскоп на неделю с 1 по 7 января: Весам - болезнь, Овнам - романтика

09:05

Европа готовится к возвращению Трампамнение

08:52

Помощь Украине на $61 млрд: у Зеленского объяснили, почему США дадут денег

Реклама
08:23

РФ атаковала центр Харькова "Шахедами": что известноФото

07:52

Зеленский рассказал о планах на 2024 год: Украина будет производить больше оружия

06:49

Бьют Киркорова, а метят в Галкинамнение

02:42

Не только для вина, но и для быта: зачем класть винные пробки в холодильник

02:22

Хитрая головоломка: только настоящий детектив найдет пятого гуся за 7 секунд

01:30

В Сети пишут о сбитом Ту-22М: чем могут "завалить" ядерный ракетоносец РФ

30 декабря, суббота
23:31

Чехия не будет служить пропаганде: чешское правительство отказалось от участия в Совбезе ООН

22:38

Сергей Стерненко. Россияне радуются, а потом Белгород выгребаетВидеоблоги

22:15

F-16 для Украины: авиационный эксперт спрогнозировал, когда страна получит истребители

22:02

ВСУ захватили позиции РФ под Авдеевкой: уничтожили оккупантов и взяли пленных

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять