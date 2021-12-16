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"Я больше мужик, чем вы все вместе взятые": жених Анны Тринчер после увеличения губ ответил хейтерам

16 декабря 2021, 10:00
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Блогер также назвал причину своего поступка.

Жених Анны Тринчер увеличил губы/ instagram.com/voloshyn_xx, instagram.com/annatrincher_official/

Жених певицы Анны Тринчер блогер Александр Волошин решил прибегнуть к популярной косметической процедуры и увеличил губы с помощью уколов красоты.

Этой новостью на днях певица поделилась с подписчиками на своей страничке в Instagram.

Блогер столкнулся с критикой после своего поступка. В Соцсетях он решил прояснить ситуацию. Он признался, что проиграл спор с друзьями во время игры.

"В моем директе вот такие сообщения: "Фу, баба", "Как можно, ты же мужчина", "Фу отписка". Та отписывайтесь сколько угодно, хейтите сколько угодно и бойтесь тоже! Но, мужчины, поверьте, я больше мужик, чем вы все вместе взятые. Я не буду перечислять то, что я подарил маме тачку, дяде, когда он был в тяжелой ситуации, подарил инструмент для заработка (тоже машину), каждый месяц скидываю деньги бабушке и маме, помогаю нуждающимся и т. д. Хотя я уже это перечислил и я сделал это намеренно, чтобы те, кто пишут что "я не мужик", прочитали это и задумались — а может все-таки ты не мужик? Ты мужик, потому что у тебя есть борода? Или может потому, что ты работаешь грузчиком? Или потому, что умеешь [круто] (неценз.) биться? Ну-ну", – прокомментировал он.

Читайте такжеАнна Тринчер на четвереньках сверкнула голыми ягодицами: "Куда смотрит мать?"Волошин добавил, что пусть он будет "не мужиком с накачанными губами", но будет зарабатывать на этом сотни тысяч долларов и обеспечивать свою семью.

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Блогер также отметил, что хочет вокруг себя формировать людей со свободными взглядами, которые могут управлять своей жизнью и делать только то, что они хотят, а не то, что им диктуют.

Напомним, перед процедурой Волошин страшно нервничал: Тринчер говорила, что увеличение губ будет безболезненным, но по дороге блогер выяснил, что это не так. Результат Александр Волошин пока скрывает от подписчиков, но уже показался в обновленном виде своим родным.

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Автор: Сергей Кущ
viber
Анна Тринчер новости шоу бизнеса
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