Эпатажный жених Анны Тринчер накачал себе губы

Блогер в 24 года решился на уколы красоты.
Жених певицы Анны Тринчер скандальный блогер Александр Волошин решил прибегнуть к популярной косметической процедуры и увеличил губы с помощью уколов красоты.
Этой новостью с подписчиками поделилась артистка в своем аккаунте в Instagram.
Что подвигло молодого человека на то, чтобы увеличить себе губы, пока не известно. Возможно, его вдохновил пример возлюбленной - Анна Тринчер делала эту процедуру уже трижды. Или же молодой человек просто решил таким образом "хайпануть", ведь он известен своими эпатажными выходками.
Перед процедурой Волошин страшно нервничал: Тринчер говорила, что увеличение губ будет безболезненным, но по дороге блогер выяснил, что это не так.
Результат Александр Волошин пока скрывает от подписчиков, но уже показался в обновленном виде своим родным. Мама и бабушка не оценили преображений блогера.
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Ранее стало известно, что супруга известно украинского ведущего Анатолия Анатолича в Киева попала в ДТП.
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