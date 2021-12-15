Эпатажный жених Анны Тринчер накачал себе губы

Анна Тринчер с женихом Александром Волошиным / instagram.com/annatrincher_official

Жених певицы Анны Тринчер скандальный блогер Александр Волошин решил прибегнуть к популярной косметической процедуры и увеличил губы с помощью уколов красоты.

Этой новостью с подписчиками поделилась артистка в своем аккаунте в Instagram.

Что подвигло молодого человека на то, чтобы увеличить себе губы, пока не известно. Возможно, его вдохновил пример возлюбленной - Анна Тринчер делала эту процедуру уже трижды. Или же молодой человек просто решил таким образом "хайпануть", ведь он известен своими эпатажными выходками.

Перед процедурой Волошин страшно нервничал: Тринчер говорила, что увеличение губ будет безболезненным, но по дороге блогер выяснил, что это не так.

Результат Александр Волошин пока скрывает от подписчиков, но уже показался в обновленном виде своим родным. Мама и бабушка не оценили преображений блогера.

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Жених Анны Тринчер прошел процедуру увеличения губ / instagram.com/annatrincher_official

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Ранее стало известно, что супруга известно украинского ведущего Анатолия Анатолича в Киева попала в ДТП.

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