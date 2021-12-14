"Врезался и скрылся": супруга известного украинского ведущего попала в ДТП

Супруга ведущего попала в ДТП

Супруга известно украинского ведущего Анатолия Анатолича в Киева попала в ДТП.

Авария произошла в Киеве на проспекте Героев Сталинграда. В авто бизнесвумен, врезался водитель на Porsche. Об этом шоумен сообщил в своих Instagram-stories.

"Юла на моей "семерке". Разбита фара и бампер, крыло зацеплено. Лазерная фара очень дорогая, бампер точно под замену, капот… Дорогой ремонт в этом BMW. Машина была как новая, а теперь уже нет. Подонок врезался в Юлу, когда она даже не ехала, а стояла на разворот. Самое интересное, мужик врезался, вышел, увидел и скрылся", - рассказал Анатолич и добавил, что к счастью жена не пострадала.

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Юла, запомнившая номера авто, быстро позвонила в полицию и водителя задержали через 20 минут после аварии. Мужчину повезли на медицинское освидетельствование на предмет вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Анатолий сообщил, что водитель был трезв.

"Никто не ведет себя по хамски, все вежливы. Сейчас выясним, а дальше будут разбираться страховые, кто кому что будет оплачивать. Юла не виновата в этом ДТП. Пьяных нет, а для меня это был принципиальный вопрос, если бы человек действительно была пьян, то мы рассказывали бы об этом повсюду, поскольку это самое страшное, что может быть за рулем. Просто невнимательность", – поделился звезда и поблагодарил полицию за скорую реакцию.

Ранее Главред писал о том, что в Ивано-Франковской области под поезд попал легковой автомобиль. Для водителя авто и его пассажирки это столкновение стало смертельным – они погибли на месте происшествия. Трагедия произошла около полуночи в понедельник, 13 декабря, между селами Угринов и Клузов.

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