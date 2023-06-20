Взяла разгон от Дюка: Регина Тодоренко собралась в Одессу

"Голубка мира" Регина Тодоренко в очередной раз шокировала публику своим цинизмом, который удачно маскирует под космополитную любовь ко всему миру. Сперва она транслировала пропагандистскую чушь про "братские народы", затем и вовсе замолчала, сосредоточившись на заработке кровавых рублей в стране-оккупанте.
Впрочем, в Украине с ней все не без удовольствия давно попрощались - не велика потеря. Но этого Тодоренко показалось недостаточно.
На своей странице в Instagram она сделала заявление, которое вызывает лишь ироническую ухмылку. Спустя 16 месяцев полномасштабной войны в Украине, которую Регина успешно игнорирует, она заявила, что планирует визит в Одессу - город, из которого она, увы, родом.
Она показала архивное фото со старшим сыном Михаилом, которое было сделано в Одессе. Похоже, Тодоренко и впрямь уверена, что родной город и страна когда-то примут ее обратно.
Как при этом она планирует преодолевать санкции СНБО, которые против нее ввели в октябре прошлого года, она уточнять не стала.
Напомним ранее, на 11 месяце войны в Украине Регина Тодоренко наконец нарушила свои удобные принципы "голубки мира" и "артистов вне политики", которые позволяют ей без угрызений совести заколачивать деньги в стране-агрессоре.
У этой артистки украинского происхождения наконец нашлось время на политику - она решила порассуждать о патриотизме. Правда, ее мнение, в контексте современной ситуации, получилось с явным пропагандистским душком.
Другие новости: