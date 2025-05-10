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Взрослый и высокий: Орбакайте показала младшего сына от чеченского бизнесмена

Алена Кюпели
10 мая 2025, 21:20
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Орбакайте показала своего сына, которого она родила от чеченского бизнесмена.
Орбакайте показала взрослого сына-красавца
Орбакайте показала взрослого сына-красавца / Коллаж Главред, фото Instagram/orbakaite_k

Кратко:

  • Как выглядит младший сын певицы
  • Как Орбакайте обратилась к сыну

Российская певица Кристина Орбакайте, которая недавно высказалась о войне в Украине, показала своего младшего сына Дени Байсаров.

На своей странице в Instagram, она опубликовала фото взрослого парня и лаконично подписала фото: "С Днём Рождения, Сыночек".

видео дня
Орбакайте поздравила младшего сына
Орбакайте поздравила младшего сына / Фото Instagram/orbakaite_k

Кстати, в комментарии пришла и бабушка Дени - Алла Пугачева. Большими буквами она написала: "С днем рождения, любимый наш".

К слову, в комментариях многие отметили красоту молодого мужчины, которому исполнилось 27 лет.

Орбакайте поздравила сына с днем рождения
Орбакайте поздравила сына с днем рождения / Фото Instagram/orbakaite_k

Средний ребенок Кристины Орбакайте появился на свет в 1998 году. Его отцом стал бизнесмен чеченского происхождения Руслан Байсаров. Как сообщали СМИ, в ЗАГС пара не ходила, но заключила брак по мусульманским традициям.

Дени Байсаров жил попеременно то у отца, то у матери после развода пары. Несмотря на это он получил хорошее образование.

Орбакайте поздравила сына с днем рождения
Орбакайте поздравила сына с днем рождения / / Фото Instagram/orbakaite_k

Получив степень бакалавра по специальности "Основы бизнеса и мировой экономики", Дени продолжил получать образование в одном из университетов Великобритании.

В Лондоне парень начал свой бизнес, открыв арт-студию, на занятиях которой совмещались искусство и психотерапия. Сейчас о Дени известно крайне мало. По информации СМИ, осенью 2022-го он, вслед за старшим братом, отправился в США.

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Отметим, как сообщал Главред, недавно Кристина Орбакайте поздравила Аллу Пугачеву с 76-летием. Певица опубликовала новый пост, в котором обратилась к маме и показала архивные кадры. На видео Пугачева поет песню "Летние дожди", а снято оно в 1983 году в Швеции.

А также Кристина Орбакайте побывала в Диснейленде вместе с дочерью и мужем. Артистка поделилась эмоциями от поездки и показала, как провела время с родными.

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Кто такая Кристина Орбакайте?

Кристина Орбакайте — советская и российская эстрадная певица, актриса, заслуженная артистка России (2013).
В феврале 2022 года после начала вторжения России в Украину в социальной сети Instagram певица опубликовала запись с текстом "Только мирного неба! Нет войне!". Позднее запись была удалена и с тех пор никаких высказывании Орбакайте на данную тему не было.

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