Взрослую дочь Тома Круза папарацци подловили на пробежке в отличной форме

Девушка выглядит прекрасно и находится в отличной физической форме.

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Сури Круз попала в объективы папарацци / Коллаж Главред, фото скриншот, Instaram/katieholmes

Сури Круз, 17-летняя дочь Кэти Холмс и Тома Круза, которая редко появляется на публичных мероприятиях, попала в объектив папарацци во время пробежки в Нью-Йорке, в Центральном парке.

Как пишет Page Six, во вторник 18-летняя девушка встала рано утром, чтобы немного потренироваться, а затем в тот же день встретилась со своей мамой Кэти Холмс, чтобы пообедать.

Круз была сфотографирована бегущей по парку в черных шортах и ​​белой майке, заправленной, выставляя напоказ свой подтянутый живот.

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Кто такая Сури Круз Сури Круз — американская знаменитость, дочь американских актеров Кэти Холмс и Тома Круза. Том Круз и Кэти Холмс были счастливы вместе несколько лет назад. Однако его отношения с Кэти и его дочерью Сури закончились когда пара рассталась. Брак продлился всего шесть лет. Том Круз не общается со своей дочерью.

Позже тем же вечером Круз сменила спортивную одежду на струящийся белый сарафан, направляясь на ужин в Сохо со своей мамой и бабушкой Кэтлин А. Стотерс-Холмс.

Фото Сури Круз можно посмотреть тут

Начинающая актриса надела высокие коричневые ботинки и взяла синюю большую сумку по пути в ресторан Sant Ambroeus, где встретилась с главами семьи.

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Напомним, ранее стало известно о том, что Том Круз закрутил новый роман с дочерью экс-депутата Госдумы РФ Эльсиной Хайровой и уже познакомился с ее детьми от брака с российским олигархом.

ранее стало известно о том, что Том Круз потратит на свой новый фильм в космосе 200 миллионов долларов США. О съемках ленты на МКС актер говорил еще три года назад.

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