"Взлетать с пробитого дна, Наташа, это не высоко": в Сети высмеяли скачущую Наташу Королеву

Наташа Королева / УНИАН и скриншот из видео

Украинский телеведущий и медиаменеджер Дмитрий Гордон еще раз публично и заочно высмеял поп-певицу Наташу Королеву ‒ которая не сказала с 24 февраля ни слова о войне, которую Россия (где она живет и работает) развязала против ее родной Украины. В Instagram Гордон поделился видео с Королевой, где она выполняет какие-то странные физические упражения, скача при этом вверх-вниз.

"Замалчивающая агрессию России против родной Украины киевлянка Наташа Королева не перестает меня радовать", — иронично подписал Гордон видеоролик

Подписчики полностью поддержали медиаменеджера.

"Взлетать с пробитого дна, Наташа, это не высоко", "Ей уже ничего не поможет. Такое не лечится ничем", "Опять старая исполняет. Полный возрастной кризис", - написали они.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что скандально известный российский стриптизер Сергей Глушко (более известный как Тарзан - супруг поп-певицы Наташи Королевой), в очередной раз сел в лужу со своими высказываниями в поддержку российской агрессии.

До мать певицы Наташи Королевой Людмила Порывай поддержала Украину и отреклась от зятя-путиниста Тарзана.

На своей страничке в Instagram она опубликовала патриотический пост и сразу отписалась от стриптизера, который регулярно транслирует кремлевскую пропаганду в своих соцсетях.

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