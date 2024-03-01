Выжидала Россию: инсайдер рассказал, что пообещали предательнице-танцовщице Денисовой

Российские оккупанты пообещали Денисовой звездный олимп и много денег.

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Денисова ждала прихода России / Коллаж Главред, фото Instagram/tatyanadenysova

Хореограф и некогда судья украинского танцевального проекта "Танцуют все" Татьяна Денисова, которая предала свою страну и отправилась зарабатывать кровавые рубли в террористической России, мечтала об оккупации Украины Россией.

По информации Обозревателя, "звезде" обещали, что она станет звездой на российском телевидении. "Кроме того, в 2017-м Денисова начала дружить с окружением кума диктатора Путина, пророссийского экс-нардепа Виктора Медведчука. Так что запроданка верила, или скорее надеялась, что именно ОПЗЖ придет к власти в Украине", - пишет издание.

Сообщается также, что у Денисовой не было собственного мнения и позиции, ведь все определяли деньги. Источник цитирует любимую фразу запроданки: "Пусть на верхах разбираются сами, главное, чтобы на телевизоре был плодотворный урожай".

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Кроме того, сообщается, что Денисова еще с 2014 года "выжидала, когда в Украину придет правящий режим РФ". Она не хотела уезжать из Киева, насиженного места. Ее якобы все устраивало и начинать жизнь с чистого листа ей было не выгодно.

Кто такая Татьяна Денисова Татьяна Денисова - российская танцовщица и хореограф, один из членов жюри украинского танцевального талант-шоу "Танцуют все". Она многие годы работала и жила в Украине, была дважды замужем. После начала полномасштабного вторжения России в Украину, Денисова сбежала в Россию, ни слова ни сказала о вторжении оккупантов и теперь судит российское танцевальное шоу.

Инсайдер также добавляет, что Денисова делала большую ставку на то, что действующего президента Украины Владимира Зеленского в 2022 году "снимут", а на его место придет Медведчук и другие клоуны из ОПЗЖ.

Кроме того, в Кремле второсортной телеведущей Денисовой пообещали после смены власти быть одной из топовых ведущих на украинском телевидении. "Но она до сих пор ждет", – добавил источник.

Напомним, ранее ведущий Бедняков предположил, что Регина Тодоренко поддерживает намерение страны-агрессора захватить крупные украинские города, и таким образом рассчитывает оказаться на малой родине. Так или иначе, громкая или молчаливая, позиция Регины Тодоренко, по признанию Андрея Беднякова, вызывает у него рвотные позывы.

Ранее Александр Кривошапко, бабушку которого убили россияне, рассказал, что об этой стране говорила его бывшая жена-хореограф Татьяна Денисова, которая встала на сторону России. Так, Кривошапко поделился, что Денисова всегда говорила о том, что Москва - это город наркоманов, проституток и, мягко говоря, "представителей ЛГБТ-сообщества".

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