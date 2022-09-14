Выступали в России: кто из украинских звезд никогда не поедет на Евровидение

Евровидение Украина / eurovision.tv

В середине августа стартовал прием заявок на участие в национальном отборе на Евровидение.

Между тем, не все артисты украинского шоу-бизнеса смогут взять участие в конкурсе. Вся проблема в том, что некоторые из них выступали в России после 2014-го года, когда страна-агрессор захватила часть украинских территорий.

По информации медиа об украинской культуре "Svoї", они провели свой мини-опрос, где попросили людей назвать своего фаворита, кого они хотят видеть в качестве представителей на Евровидении. "Однако не все любимчики публики смогут поехать в Великобританию от имени нашей страны", - сказано на странице издания.

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Напомним, ранее европейский вещательный союз объявил окончательное решение по поводу места проведения конкурса Евровидения-2023, который должен был пройти в Украине. Однако из-за жестокого нападения России на Украину, конкурс не будет проходить у нас, даже несмотря на победу Kalush Orchestra в 2022 году в Турине.

Так, Евровидение-2023 проведут в одном из городов Британии. Издание ВВС обнародовало шортлист локации, отобрав семь из 17-ти британских городов, в которых могут провести песенный конкурс.

Как говорится в заявлении национального вещателя Британии от 12 августа, соревноваться за возможность проведения Евровидения-2023 будут семь крупных городов.

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