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Вышла на связь, но молчание не нарушила: София Ротару вернулась в Сеть

Анна Подгорная
25 декабря 2024, 20:09
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София Михайловна впервые за долго время оставила поклонникам послание.
София Ротару
София Ротару новости - София Ротару обратилась к поклонникам / коллаж: Главред, фото: facebook.com/sofiarotaru.official

Вкратце:

  • Два месяца София Ротару "пряталась" от подписчиков
  • На Рождество певица оставила поздравление

Украинская певица София Ротару последний раз выходила на связь с поклонниками в октябре - тогда она навестила могилу мужа на Байковом кладбище в годовщину его смерти. С тех пор артистка перестала появляться в социальных сетях.

Свое молчание София Михайловна прервала лишь на Рождество. В своем блоге в Instagram она оставила для поклонников послание.

видео дня

Певица не смогла обойти вниманием праздник рождения Христова. В свойственной ей с начала полномасштабной войны лаконичной манере, она поздравила подписчиков.

Ротару опубликовала анимированную открытку. На ней изображен младенец Иисус в яслях в окружении белых ягнят. На него падает божественный свет от первой звезды.

открытка от Софии Ротару
София Ротару новости - София Ротару обратилась к поклонникам / instagram.com/sofiarotaru.official

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Елена Тополя (в прошлом - певица Alyosha) похудела на 10 кг. Артистка призналась, что сейчас работает над тем, чтобы нормализовать свой вес, так как ее близкие начали тревожиться за состояние ее здоровья.

Также певица Камалия раскрыла детали общения с разлучницей, которая разрушила ее 20-летний брак с британо-украинским миллиардером пакистанского происхождения Мохаммадом Захуром.

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Кто такая София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

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