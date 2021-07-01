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Вышел трейлер мюзикла Золушка с темнокожим феей-геем

1 июля 2021, 16:08

В Сети показали сразу две сцены с гендерно-нейтральным феем Билли Портером, который сыграл в музыкальном фильме Золушка.

Золушка 2021
Золушка 2021 / Youtube Amazon Prime Video

Sony и Amazon показали, как выглядят Золушка и Фея в новой интерпретации сказки про Золушку, которую готовятся выпустить в 2021 году.

Первый тизерный трейлер фильма Золушка не раскрыл сюжет, зато в полной мере засветил актерский состав картины. Так, "гвоздь" проекта - Билли Портер получил аж две сцены, причем в одной он показан явно озадаченым - почему это Золушка так плачет? А девушка ему объясняет, что так сильно хочет на бал, что слезы аж текут.

Кроме того, показали сам королевский бал, и ,вероятно, часть охоты - большое количество всадников неслись вскачь.

Не показали ни принца, ни тем более наряд Золушки, который ей подарило генедрно нейтральный фей.

Надс фильмом работала киностудия Sony, а режиссером стала Кей Кэннон, номинантка на премию Эмми. Первый тризерный трейлер опубликован на Youtube-канале Amazon Prime Video.

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Золушка 2021 - актеры и роли

  • Камила Кабельо в роли Золушки
  • Билли Портер в роли крестной феи
  • Идина Мензель в роли мачехи
  • Николай Голицын в роли принца Роберта
  • Минни Драйвер в роли королевы Беатрис
  • Мэдди Байлио в роли Анастасии
  • Шарлотта Спенсер в роли Дризеллы
  • Пирс Броснан в роли Люка Лэтчмана
  • Фра Фи в роли Хенча
  • Никкита Чадха в роли принцессы
  • Таллула Грейв в роли принцессы Гвен
  • Наташа Патель в роли индийской принцессы
  • Джеймс Корден - лакей
  • Ромеш Ранганатан - лакей
  • Джеймс Акастер - лакей
  • Док Браун - городской глашатай
  • Ричард Прайс - дворецкий лакей

Фильм Золушка 2021 выходит на экраны 3 сентября 2021 года.

Ранее скандальный сериал с темнокожей актрисой Анна Болейн получил разгромные отзывы зрителей.

IMDB подтасовали оценки сериала Анна Болейн на своем сайте, потому что всего пара сотен людей поставили более 2 из 5.

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