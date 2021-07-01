Вышел трейлер мюзикла Золушка с темнокожим феей-геем

Золушка 2021 / Youtube Amazon Prime Video

Sony и Amazon показали, как выглядят Золушка и Фея в новой интерпретации сказки про Золушку, которую готовятся выпустить в 2021 году.

Первый тизерный трейлер фильма Золушка не раскрыл сюжет, зато в полной мере засветил актерский состав картины. Так, "гвоздь" проекта - Билли Портер получил аж две сцены, причем в одной он показан явно озадаченым - почему это Золушка так плачет? А девушка ему объясняет, что так сильно хочет на бал, что слезы аж текут.

Кроме того, показали сам королевский бал, и ,вероятно, часть охоты - большое количество всадников неслись вскачь.

Не показали ни принца, ни тем более наряд Золушки, который ей подарило генедрно нейтральный фей.

Надс фильмом работала киностудия Sony, а режиссером стала Кей Кэннон, номинантка на премию Эмми. Первый тризерный трейлер опубликован на Youtube-канале Amazon Prime Video.

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Золушка 2021 - актеры и роли

Камила Кабельо в роли Золушки

Билли Портер в роли крестной феи

Идина Мензель в роли мачехи

Николай Голицын в роли принца Роберта

Минни Драйвер в роли королевы Беатрис

Мэдди Байлио в роли Анастасии

Шарлотта Спенсер в роли Дризеллы

Пирс Броснан в роли Люка Лэтчмана

Фра Фи в роли Хенча

Никкита Чадха в роли принцессы

Таллула Грейв в роли принцессы Гвен

Наташа Патель в роли индийской принцессы

Джеймс Корден - лакей

Ромеш Ранганатан - лакей

Джеймс Акастер - лакей

Док Браун - городской глашатай

Ричард Прайс - дворецкий лакей

Фильм Золушка 2021 выходит на экраны 3 сентября 2021 года.

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