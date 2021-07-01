Вышел трейлер мюзикла Золушка с темнокожим феей-геем

В Сети показали сразу две сцены с гендерно-нейтральным феем Билли Портером, который сыграл в музыкальном фильме Золушка.
Sony и Amazon показали, как выглядят Золушка и Фея в новой интерпретации сказки про Золушку, которую готовятся выпустить в 2021 году.
Первый тизерный трейлер фильма Золушка не раскрыл сюжет, зато в полной мере засветил актерский состав картины. Так, "гвоздь" проекта - Билли Портер получил аж две сцены, причем в одной он показан явно озадаченым - почему это Золушка так плачет? А девушка ему объясняет, что так сильно хочет на бал, что слезы аж текут.
Кроме того, показали сам королевский бал, и ,вероятно, часть охоты - большое количество всадников неслись вскачь.
Не показали ни принца, ни тем более наряд Золушки, который ей подарило генедрно нейтральный фей.
Надс фильмом работала киностудия Sony, а режиссером стала Кей Кэннон, номинантка на премию Эмми. Первый тризерный трейлер опубликован на Youtube-канале Amazon Prime Video.
Золушка 2021 - актеры и роли
- Камила Кабельо в роли Золушки
- Билли Портер в роли крестной феи
- Идина Мензель в роли мачехи
- Николай Голицын в роли принца Роберта
- Минни Драйвер в роли королевы Беатрис
- Мэдди Байлио в роли Анастасии
- Шарлотта Спенсер в роли Дризеллы
- Пирс Броснан в роли Люка Лэтчмана
- Фра Фи в роли Хенча
- Никкита Чадха в роли принцессы
- Таллула Грейв в роли принцессы Гвен
- Наташа Патель в роли индийской принцессы
- Джеймс Корден - лакей
- Ромеш Ранганатан - лакей
- Джеймс Акастер - лакей
- Док Браун - городской глашатай
- Ричард Прайс - дворецкий лакей
Фильм Золушка 2021 выходит на экраны 3 сентября 2021 года.
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